El Partido Acción Nacional (PAN) encabezó una protesta en la que exigió al Consejo General del INE frenar la sobrerrepresentación de Morena, rumbo a las elecciones de 2027.

Si el INE le vuelve a dar a Morena el caminito para sobrerrepresentarse, es decir, para quedarse con muchísimos más diputados de los que los ciudadanos les den en las urnas, quedará claro que no hay árbitro electoral imparcial y confiable para la elección de 2027. Ricardo Anaya, senador del PAN

En su exigencia, el senador panista, Ricardo Anaya, calificó como inaceptable que Morena ocupe el 73% de los curules en la Cámara de Diputados, a pesar de que en las votaciones obtuvieron solo el 54%.

Morena, por su parte, ha defendido su actual representación, argumentando que el mismo modelo se ha utilizado durante años, con la única diferencia de que esto ya no favorece al PRIAN.

Acusan sobrerrepresentación de Morena (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

PAN exige al INE corregir la representación y aclarar su imagen tras Taddei

En conferencia de prensa, senadores del PAN pidieron al INE corregir la representación y ganar algo del prestigio que han perdido con el escándalo que envuelve a la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei.

Además, Ricardo Anaya exigió claridad al INE y explicar “si son un árbitro imparcial a favor de la democracia, o si son los paleros de Morena y van a permitir nuevamente la sobrerrepresentación”.

Incluso, puso en duda la representación de Morena en la Cámara de Diputados, la cual, acusó, no concuerda con sus números obtenidos en las elecciones pasadas.

En ninguna democracia del mundo es aceptable que una coalición, como fue el caso de la coalición hoy del oficialismo encabezada por Morena, tenga 54% de los votos, prácticamente la mitad, y se quede con 73% de los diputados y las diputadas en la Cámara de Diputados. Ricardo Anaya, senador del PAN

Por su parte, el senador Marko Cortés demandó a consejeros del INE que se reivindiquen y corrijan —acusó— la enorme distorsión que está ocurriendo en la integración de la Cámara de Diputados.

PAN exige al INE frenar la sobrerrepresentación de Morena (PAN Senado )

Morena defiende criterio del INE sobre sobrerrepresentación

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados defendió el criterio que el INE pretende mantener para medir la sobrerrepresentación legislativa por partido político y no por coalición.

El partido aseguró que esta disposición no representa una fórmula nueva ni un beneficio político, pues se aplica desde la reforma electoral de 2007-2008 y ha sido utilizada en seis elecciones federales: