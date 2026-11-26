Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró un error que el Partido Acción Nacional (PAN) amenace con no participar en las elecciones 2027, ante su inconformidad con los criterios de sobrerrepresentación que, según acusa, favorecen a Morena.

El líder priista advirtió que la oposición no debe abandonar la contienda electoral y comparó la postura del PAN con lo ocurrido en Venezuela, donde, aseguró, la oposición se retiró de las elecciones y dejó al régimen el control del Congreso.

“Lo que no podemos hacer es cometer un error, una torpeza que es no estar en la elección. Te voy a poner un ejemplo, Ciro, ya pasó en Venezuela, en Venezuela la oposición se bajó de la boleta alegando la falta de garantías y le regaló el 100% del Congreso al régimen (...) El PRI no va a cometer eso porque es un acto irresponsable” Alejandro Moreno, dirigente del PRI

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Alejandro Moreno calificó de irresponsable la postura del PAN ante la posibilidad de no competir en los comicios de 2027 e insistió en la necesidad de conformar un bloque opositor para enfrentar a Morena.

Alejandro Moreno acusa a consejeros del INE de favorecer a Morena con la sobrerrepresentación

En la misma entrevista, Alejandro Moreno acusó a siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), incluida su entonces presidenta, Guadalupe Taddei, de votar a favor del acuerdo que, según el dirigente del PRI, otorgó una presunta sobrerrepresentación a Morena en el Congreso en agosto de 2024.

El priista mencionó a los siguientes consejeros electorales:

Guadalupe Taddei

Norma de la Cruz

Uuc-kib Espadas

Carla Humphrey

Rita Bell

Jorge Montaño

Arturo Castillo

“Este Consejo del INE fue el que votó ese acuerdo, siete consejeros lo votaron en agosto del 24’, que fue Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Carla Humphrey, Rita Bell, Jorge Montaño y Arturo Castillo, esos fueron los 7 consejeros que le dieron a Morena la mayoría calificada” Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha rechazado que exista sobrerrepresentación y ha señalado que los criterios para la distribución de diputaciones plurinominales se encuentran establecidos en la ley desde 2015, cuando fueron aprobados por partidos como el PAN y el PRI, entre otros.

Alejandro Moreno insiste en construir un bloque opositor para las elecciones 2027

Ante este escenario, Alejandro Moreno aseguró que el PRI dará la batalla en las elecciones 2027 para competir, sumar fuerzas y denunciar las presuntas irregularidades que puedan presentarse durante el proceso electoral.

Por ello, reiteró su llamado a construir un gran bloque opositor que permita ofrecer a la ciudadanía una alternativa frente a Morena.

El dirigente priista sostuvo que los partidos de oposición que no busquen conformar un frente para competir contra Morena estarían traicionando la democracia en México. Asimismo, acusó al INE de actuar de manera parcial.