La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al Partido Acción Nacional (PAN) luego de que amagó con no participar en las elecciones de 2027 si no se modifican los criterios de asignación de diputados plurinominales.

La mandataria aseguró que no existe sobrerrepresentación legislativa y defendió la aplicación de la ley electoral vigente.

“Primero, no hay fórmula de sobrerrepresentación y ya lo mostré. Se aplicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que todos la pueden leer y la pueden ver perfectamente, cómo punto por punto dice exactamente lo que se tiene que hacer para la representación proporcional. A lo mejor este partido político, pues tiene problemas para saber cuántos van a votar por él, entonces prefieren no presentarse. No se entiende cómo un partido político cuyo objetivo es participar en una elección decide no presentarse” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del jueves 26 de noviembre de 2026, Sheinbaum señaló que los criterios para distribuir las diputaciones de representación proporcional se mantienen desde hace varios años y recordó que la legislación correspondiente fue aprobada con el respaldo de partidos como el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD.

“Esta ley la aprobaron el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD en su momento, ellos la redactaron, ellos la aprobaron. Así se aplicó en el 2015, así tal cual, así se aplicó en el 2018, así tal cual se aplicó en el 2021, la representación proporcional, y así tal cual en el 2024, y así tal cual en el 2027, porque es la ley. Ese es mi punto de vista, obviamente el INE y el Tribunal tienen la última palabra” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum dice que el PAN es libre de no participar en las elecciones 2027

Sobre la amenaza del PAN de no contender en los próximos comicios si el Instituto Nacional Electoral (INE) no modifica los criterios de sobrerrepresentación, la presidenta afirmó que la decisión de participar o no corresponde exclusivamente al partido político.

Sheinbaum insistió en que es falso que exista una sobrerrepresentación legislativa y rechazó el argumento del PAN de que las reglas actuales favorecen a Morena.

“Si no quieren participar, que no participen, es una decisión de un partido político, es su decisión, pero que quede muy claro: es falso que haya una sobrerrepresentación, falso” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, recordó que la legislación electoral puede consultarse libremente en internet para conocer cómo se realiza la asignación de diputaciones plurinominales, de acuerdo con la votación obtenida por cada partido político.

Sheinbaum cuestiona al PAN por no reclamar la sobrerrepresentación en elecciones anteriores

La presidenta también cuestionó que el PAN no haya manifestado inconformidad con los criterios de representación proporcional en elecciones anteriores, pese a que, según señaló, la misma legislación se aplicó en los procesos electorales de 2015, 2018, 2021 y 2024.

Sheinbaum atribuyó las actuales críticas del partido blanquiazul a los resultados que obtuvo en las elecciones de 2024, cuando consiguió menos diputaciones de las que esperaba.

Es por ello que anticipándose a este posible escenario es que podrían no participar.