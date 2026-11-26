El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, retó al Partido Acción Nacional (PAN) a impulsar una reforma constitucional para eliminar la llamada cláusula de gobernabilidad y las diputaciones plurinominales, si está en desacuerdo con la fórmula vigente para asignar escaños por el principio de representación proporcional.

El legislador señaló que, si Acción Nacional tiene una propuesta distinta sobre la integración de la Cámara de Diputados, debe presentarla ante el Congreso para discutir los cambios correspondientes, en lugar de cuestionar la aplicación de las disposiciones actuales.

Ignacio Mier pide al PAN presentar una reforma para eliminar los plurinominales

Mier recordó que el artículo 54 de la Constitución establece que ningún partido político puede contar con un número de diputaciones, por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional, cuyo porcentaje exceda en ocho puntos su proporción de la votación nacional emitida.

Ante los cuestionamientos del PAN sobre este mecanismo, el presidente de la Jucopo sostuvo que la fórmula no puede modificarse una vez iniciado el proceso electoral, debido a que se afectarían los principios de certeza y legalidad.

Por ello, insistió en que cualquier cambio al sistema de asignación de diputaciones debe plantearse mediante los procedimientos legislativos correspondientes, con propuestas concretas y los acuerdos parlamentarios necesarios.

Ignacio Mier recuerda rechazo del PAN a una propuesta de reforma electoral

El senador también recordó que, cuando fue coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados durante las LXIV y LXV Legislaturas, impulsó una propuesta de reforma electoral para regular la participación de los partidos en coalición y evitar la transferencia de votos entre sus integrantes.

Sin embargo, explicó que la iniciativa no logró concretarse por falta de respaldo de la oposición. En particular, señaló que el PAN retiró su apoyo a la propuesta que inicialmente se había trabajado de manera conjunta.

Finalmente, Ignacio Mier llamó a las fuerzas políticas, especialmente a Acción Nacional, a presentar sus planteamientos sobre la integración de la Cámara de Diputados y asumir la responsabilidad de promover las reformas que consideren necesarias.