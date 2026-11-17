El IMSS instalará 48 nuevos módulos de atención en sus servicios de Urgencias, como parte del Plan Integral del IMSS: 12 acciones en 120 días, con el objetivo de orientar y acompañar a pacientes y familiares durante su atención médica

La titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia, en el marco del Día del Personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), Gabriela Paredes, explicó que la estrategia impulsada por el director general del Instituto, Zoé Robledo, busca fortalecer la atención cercana, humana y resolutiva mediante la presencia de Agentes de Trato Digno en las áreas de Urgencias.

IMSS instalará módulos de Trato Digno (cortesía )

IMSS cuenta con más de 2 mil Agentes de Trato Digno

El IMSS tiene 2 mil 98 agentes, de los cuales mil 839 son mujeres y 259 hombres. Este personal está distribuido en mil 98 módulos ubicados en 967 unidades médicas y administrativas del país.

Su trabajo consiste en escuchar a las personas, identificar sus necesidades, proporcionar información, realizar gestiones ante las áreas correspondientes y dar seguimiento hasta obtener una respuesta.

La titular de la TAOD destacó que los agentes no esperan únicamente a que los derechohabientes acudan a los módulos, sino que también recorren las unidades médicas para acercarse a pacientes y familiares, detectar necesidades y ofrecer apoyo.

Agentes de Trato Digno realizaron más de 1.8 millones de gestiones

Durante 2025 y los primeros diez meses de 2026, el personal realizó 1.8 millones de gestiones a nivel nacional, de acuerdo con las cifras del Instituto.

Del total, un millón 6 mil 856 correspondieron a 2025 y 865 mil 76 al periodo de enero a octubre de 2026. Las principales solicitudes estuvieron relacionadas con medicamentos, estudios médicos y reducción de tiempos de espera para citas.

El IMSS informó que el 96.6 por ciento de gestiones atendidas se resolvieron en menos de diez días hábiles.

Además, de enero a octubre de 2026, el Instituto recibió 7 millones 629 mil 410 peticiones, de las cuales 6 millones 48 mil 647 fueron atendidas de manera presencial, equivalente al 79 por ciento.

IMSS instalará módulos de Trato Digno (cortesía )

IMSS capacita al personal para fortalecer la atención a derechohabientes

Como parte de las acciones para mejorar la atención a derechohabientes, el Instituto imparte el curso Trato Digno IMSS mediante la plataforma SICAVI.

La capacitación aborda temas como dignidad humana, inteligencia emocional, manejo del estrés, escucha activa, trabajo en equipo, adaptabilidad y empatía. Está disponible para distintas categorías del Instituto y, hasta el momento, más de 150 mil trabajadores han recibido esta formación.

El IMSS también cuenta con mecanismos para recibir inconformidades y reconocer buenas prácticas, entre ellos los módulos de atención, correo electrónico, Chat IMSS, redes sociales y telefonía.

A través del Tablero Virtual de Trato Digno se da seguimiento a quejas y reconocimientos. Las inconformidades relacionadas con posibles casos de mal trato se envían diariamente a los titulares de las Representaciones y a los directores de las unidades involucradas.

Asimismo, se han instalado 900 Muros de Trato Digno en unidades médicas y administrativas, donde los derechohabientes pueden colocar insignias para reconocer al personal que brindó una atención ejemplar.

Día del Personal TAOD: 49 años de orientación a derechohabientes

Con motivo de la conmemoración, la funcionaria, Gabriela Paredes recordó que esta categoría surgió en 1977 con el nombre de Técnicas en Orientación e Información, cuya función principal era atender quejas.

En 1994 cambió su denominación a Técnicas en Atención y Orientación al Derechohabiente y, en 2022, la estrategia “Más Gestión, Menos Quejas” impulsó un modelo con mayor participación en la resolución y seguimiento de las necesidades de la población.

A finales de 2025, el personal TAOD asumió el papel de Agentes de Trato Digno, como parte de la estrategia para ofrecer servicios de salud centrados en las personas.

Durante este año también se realizaron concursos de video y ensayo para reconocer las experiencias y el trabajo de esta categoría. En el concurso de video, los primeros lugares fueron para Roberto Carlos Arzate Sánchez, del OOAD Chihuahua; Francisco Manuel Haros Ramírez, del OOAD Sinaloa, y Mariela Avitia Frank, de la UMAE Hospital de Especialidades No. 2 de Sonora.

En el concurso de ensayo, los reconocimientos correspondieron a Betsaida Alejandrina Cota Cime, del OOAD Yucatán; Bianca Alejandra González Cahuich, de la UMAE Hospital de Especialidades No. 1 de Yucatán, y Concepción Contreras Gamboa, del OOAD Estado de México Poniente.

IMSS instalará módulos de Trato Digno (cortesía )

El personal TAOD también ha recibido más de 2 mil 800 reconocimientos en los Muros de Trato Digno. Entre quienes acumulan más insignias se encuentran Paola Guzmán Domínguez, del OOAD CDMX Sur, con 76; Silvia Viridiana Méndez Vega, del OOAD Querétaro, con 37, y Dina Tizoc Uriarte, de la UMAE Hospital de Especialidades No. 2 de Sinaloa, con 32.

La titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia invitó a la población a acercarse a los agentes cuando requiera información, orientación o apoyo para realizar alguna gestión, sin necesidad de esperar a tener una inconformidad.