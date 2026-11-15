Durante un operativo en el Estado de México, autoridades federales detuvieron a Sandro Iván Hernández, excandidato a la presidencia municipal de Jiquipilco, por vínculos con el huachicol.

De acuerdo con las autoridades, labores de inteligencia identificaron a Sandro Iván Hernández como presunto responsable de operar una red de robo y venta ilegal de combustible.

Detienen a Sandro Iván Hernández, ex candidato a Jiquipilco, por vínculos con huachicol (Especial)

Detienen a Sandro Iván Hernández y aseguran casi 80 mil litros de huachicol

En un operativo para combatir a los grupos criminales dedicados al huachicol en el Estado de México, fue detenido Sandro Iván Hernández, excandidato por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Jiquipilco.

Las indagatorias apuntan a que el también empresario utilizaba una estructura comercial de fachada para almacenar y vender combustibles ilícitamente.

Como parte fundamental de la revisión, un establecimiento de gasolina directamente asociado a Hernández terminó clausurado por presentar serias irregularidades de funcionamiento.

Durante el cateo a los inmuebles, elementos de las fuerzas armadas aseguraron:

Más de 79 mil litros de gasolina sin comprobantes de origen

Armamento

Camiones cisterna

Depósitos subterráneos

Unidades despachadoras

Recipientes para distribución clandestina

Asimismo, cuatro personas que se encontraban en el lugar fueron detenidas por agentes federales, quedando a disposición de un juez que definirá su situación legal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Hernández se encuentra en traslado a un Centro de reclusión federal, en donde deberá continuar con todo su proceso penal.