Detienen a Sandro Iván Hernández, ex candidato a Jiquipilco, por vínculos con huachicol

Durante un operativo en el Estado de México, autoridades federales detuvieron a Sandro Iván Hernández, excandidato a la presidencia municipal de Jiquipilco, por vínculos con el huachicol.
De acuerdo con las autoridades, labores de inteligencia identificaron a Sandro Iván Hernández como presunto responsable de operar una red de robo y venta ilegal de combustible.
Detienen a Sandro Iván Hernández y aseguran casi 80 mil litros de huachicol
En un operativo para combatir a los grupos criminales dedicados al huachicol en el Estado de México, fue detenido Sandro Iván Hernández, excandidato por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Jiquipilco.
Las indagatorias apuntan a que el también empresario utilizaba una estructura comercial de fachada para almacenar y vender combustibles ilícitamente.
Como parte fundamental de la revisión, un establecimiento de gasolina directamente asociado a Hernández terminó clausurado por presentar serias irregularidades de funcionamiento.
Durante el cateo a los inmuebles, elementos de las fuerzas armadas aseguraron:
- Más de 79 mil litros de gasolina sin comprobantes de origen
- Armamento
- Camiones cisterna
- Depósitos subterráneos
- Unidades despachadoras
- Recipientes para distribución clandestina
Asimismo, cuatro personas que se encontraban en el lugar fueron detenidas por agentes federales, quedando a disposición de un juez que definirá su situación legal.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Hernández se encuentra en traslado a un Centro de reclusión federal, en donde deberá continuar con todo su proceso penal.