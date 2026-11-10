El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló la importancia de la prevención, detección oportuna y el acceso a atención especializada con elementos clave para reducir complicaciones y favorecer el bienestar integral, ante los riesgos que representa el consumo de sustancias psicoactivas para la salud mental y física de las juventudes.

El doctor y coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS, Alfredo Licona Martínez, advirtió que las personas jóvenes enfrentan un acceso cada vez más fácil a diversas sustancias, situación que puede derivar en problemas de rendimiento académico, conflictos familiares, conductas de riesgo, intoxicaciones, accidentes y otras consecuencias que afectan su desarrollo integral.

La mejor herramienta de prevención sigue siendo la información basada en evidencia y la comunicación abierta con las y los jóvenes. Alfredo Licona, doctor

¿Cuáles son las señales de alerta del consumo de sustancias?

El especialista destacó la importancia de identificar señales de alerta:

Cambios repentinos en los hábitos de sueño o en el estado de ánimo

Aislamiento y descuido de la apariencia personal

Alteraciones en la conducta

Disminución del desempeño escolar o laboral

El doctor Alfredo Licona también insistió que ninguna señal aislada confirma un diagnóstico, pero sí justifica conversar sin juicios y buscar atención profesional.

Escuchar, dialogar y mantenerse cerca de las y los jóvenes permite detectar riesgos de manera temprana y fortalecer medidas de protección. Alfredo Licona, doctor

Reportó que, de acuerdo con datos del IMSS, durante 2025 la institución otorgó a más de 117 mil atenciones relacionadas con trastornos asociados al consumo de sustancias. Los adultos de 20 a 39 años concentraron la mayor proporción de casos atendidos.

El doctor Alfredo Licona enfatizó que las personas que enfrentan un problema de consumo requieren acceso oportuno a servicios especializados, así como acompañamiento por parte de su entorno.

Las personas que enfrentan un trastorno por consumo de sustancias requieren atención profesional, acompañamiento y comprensión, no discriminación. Alfredo Licona, doctor

Alfredo Licona, doctor

IMSS ofrece orientación telefónica sobre salud mental

Para brindar apoyo y orientación, el IMSS dispone del servicio de Orientación Telefónica en Salud Mental, en el número 800 2222 668, opción 4, de lunes a domingo, de 07:00 a 23:00 horas.

El servicio es atendido por personal de Psicología que ofrece información, primera ayuda psicológica y orientación en salud mental y consumo de sustancias, con el propósito de identificar las alternativas de atención disponibles.