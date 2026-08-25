El gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue generando animadversión al interior de Morena, pues ahora Nora Ruvalcaba y Pablo Gutiérrez marcaron su distancia con él.

Los aspirantes de las candidaturas del partido para las gubernaturas de Aguascalientes y Campeche, rechazaron apoyar al mandatario que es investigado por presuntos nexos con el crimen organizado.

Incluso, al insistir en deslindarse del caso, Nora Ruvalcaba y Pablo Gutiérrez advirtieron que Rubén Rocha Moya no representa ni los intereses, ni los principios del movimiento.

Nora Ruvalcaba y Pablo Gutiérrez rechazan respaldo a Rubén Rocha Moya

El sorpresivo regreso y posterior salida por segunda ocasión de Rubén Rocha Moya de la gubernatura de Sinaloa, sigue generando polémica al interior del (Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Diversos perfiles han rechazado apoyar al gobernador con licencia e, incluso, hay quienes señalan que no merece ser parte del movimiento.

Así lo declaró Pablo Gutiérrez Lazarus, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Campeche en las elecciones 2027, quien dijo que no se puede solapar los actos de Rocha Moya.

“Si uno los solapa se vuelve cómplice, no estamos para eso (…) El solapar a personajes que no nos ayudan y que sí menoscaban. Si el comportamiento es indebido, todos tienen que someterse” Pablo Gutiérrez

Morena elige a Pablo Gutiérrez Lazarus como candidato en Campeche (@pablo.g.lazarus / Instagram )

Sobre ello, Pablo Gutiérrez dijo que solapar actos indebidos implica convertirse en cómplice de quienes no ayudan al movimiento y por el contrario solo lo menoscaban.

Incluso, el aspirante al gobierno estatal de Campeche declaró que en caso de que Rubén Rocha Moya incurra en comportamientos ilegales, tiene que someterse ante la justicia.

Rubén Rocha Moya no representa a Morena, advierten

Al marcar su distancia con Rubén Rocha Moya, los aspirantes de Morena a los gubernaturas de Aguascalientes Campeche insistieron en negar su respaldo al gobernador con licencia de Sinaloa.

De la misma forma, Nora Ruvalcaba sentenció que el mandatario que es señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, ya no representa los principios e intereses de Morena.

“Rocha Moya no representa al movimiento. El movimiento lo representa el pueblo de México y el pueblo de Aguascalientes y la gran mayoría de este movimiento son personas que combaten la corrupción, que quieren transparencia y que quieren bienestar” Nora Ruvalcaba

Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena por Aguascalientes (@nora.ruvalcaba / Instagram )

Abordada por medios de comunicación, la aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Aguascalientes señaló que el movimiento de la llamada 4T solo es representado por el propio pueblo de México.

Por lo anterior, Nora Ruvalcaba declaró que los intereses e ideales del movimiento en torno a la transparencia y combate a la corrupción, ya no se verían reflejados con el gobernador con licencia del estado de Sinaloa.

En el mismo sentido, Pablo Gutiérrez advirtió que cualquier perfil que pueda causarle daños a Morena no merece estar en el partido y mucho menos puede representar al movimiento.