Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Político (Jucopo) del Senado, se pronunció por sancionar la posible corrupción en la administración de Guadalupe Taddei e incluso la administración de Lorenzo Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Que se juzgue a ella y a todos los que intervinieron y que se apliquen las sanciones que la propia ley señala, pero que también se revisen los procedimientos para adquirir material electoral” Ignacio Mier, coordinador de senadores de Morena

Ignacio Mier dijo que las investigaciones deben continuar y que estas no deben afectar al INE ni entorpecer las elecciones 2027.

El coordinador de Morena en el Senado dijo que las auditorías deben llegar a acciones de compras, licitaciones y adjudicaciones en otras administraciones.

Ignacio Mier: Investigaciones a Taddei y Córdova no deben afectar al INE

Ignacio Mier dijo que las investigaciones no deben afectar al INE ni el derecho de los mexicanos a votar, además de que se deben garantizar las acciones de organización, capacitación y la logística de las elecciones 2007.

Agregó que se deben deslindar responsabilidades y posibles sanciones conforme al debido proceso.

Mier resaltó que debe aclararse si hubo actos de corrupción, desvío de recursos públicos, asociación delictuosa u otros delitos en los que haya incurrido la expresidenta del INE.

Ignacio Mier pide investigar a Lorenzo Córdova por grupo de contratistas beneficiados

Ignacio Mier dijo que se debe investigar al expresidente Lorenzo Córdova, el consejero Ciro Murayama, y el exsecretario ejecutivo, Edmundo Jacobo.

La razón es que dijo, hubo “trajes a la medida” para beneficiar a un grupo de tres o cuatro empresas contratistas desde 22 años atrás.