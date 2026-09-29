El huracán Polo se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes 29 de septiembre de 2026.

A las 06:00 horas, tiempo del Pacífico, el huracán Polo se localizó en el golfo de California, a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora, y a 105 kilómetros al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur.

Huracán Polo se debilita a categoría 1 y se acerca a Guaymas (@conagua_clima / X )

Huracán Polo mantiene lluvias torrenciales y fuertes vientos

El huracán Polo presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con rachas de hasta 150 km/h, por lo que el sistema se desplaza hacia el noreste a 17 km/h.

Las autoridades mantienen zonas de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Puerto Cortés y desde Loreto hasta San Juan Bautista, en Baja California Sur, además de Bahía Kino hasta Huatabampito, Sonora.

Huracán Polo se debilita a categoría 1 y se acerca a Guaymas (@conagua_clima / X )

También permanece la vigilancia por vientos de huracán y prevención por tormenta tropical desde Loreto hasta San Evaristo, BCS, y desde Huatabampito hasta Topolobampo, Sinaloa.

Durante las próximas 24 horas se esperan lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el centro, sur y costa de Sonora, mientras que el norte de Sinaloa podría registrar lluvias intensas de 75 a 150 mm.

En Baja California Sur y Chihuahua se prevén lluvias muy fuertes. Además, habrá vientos de hasta 150 km/h y olas de 4 a 5 metros en el golfo de California y costas de Sonora.