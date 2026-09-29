Un incendio registrado este lunes en Heroica Mulegé, Baja California Sur, se propaga rápidamente y amenaza viviendas, mientras autoridades realizan labores de evacuación ante el huracán Polo.

La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio informó que las llamas avanzan hacia zonas habitadas y señaló que equipos de emergencia trabajan para contener el siniestro.

La emergencia ocurre mientras Mulegé permanece bajo alerta por el paso del huracán Polo, cuyos fuertes vientos dificultan las labores de combate y favorecen la propagación del fuego.

Incendio en Mulegé (Captura de video)

¿Qué se sabe del incendio en Heroica Mulegé en Baja California Sur?

El incendio se localiza en una zona de palmares de Heroica Mulegé, donde Bomberos de la cabecera municipal y Santa Rosalía fueron desplegados.

Aguilar Villavicencio informó que personal de emergencia también participa en las labores de evacuación y auxilio para las familias ubicadas cerca del incendio.

La funcionaria pidió a la población mantenerse alejada del área afectada y permitir el paso de Bomberos, Protección Civil y otros cuerpos de emergencia.

El viento asociado con el huracán Polo representa una dificultad adicional para contener las llamas, debido a que favorece su avance hacia distintos puntos de la comunidad.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que el huracán mantenía vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora durante la tarde de este lunes.

El huracán Polo avanzaba a 19 kilómetros por hora y se ubicaba a 75 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro y 265 kilómetros al sur de Santa Rosalía.

Ante la combinación del incendio y el huracán, autoridades mantienen las labores de atención y exhortan a la población a seguir las indicaciones oficiales.