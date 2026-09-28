La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta roja para los municipios de Comondú y Loreto, en Baja California Sur, donde se prevén fuertes afectaciones por el huracán Polo.

El huracán Polo impactaría tierra de Baja California Sur durante la tarde-noche de este lunes 28 de septiembre, por lo que se hace un llamado a atender las recomendaciones de las autoridades.

Comondú y Loreto, bajo alerta roja por el impacto del huracán Polo en Baja California Sur

De acuerdo con la información, el centro del huracán Polo se localizó a las 3:00 de la tarde a 75 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro y a 265 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur.

Dada la cercanía y el avance del sistema, Protección Civil ha emitido una alerta de diversos niveles para los siguientes municipios de Baja California Sur, así como de Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Huracán Polo: Comondú y Loreto entran en alerta roja en Baja California Sur (Captura de pantalla)

Alerta roja por Peligro Máximo:

Comondú, Baja California Sur

Loreto, Baja California Sur

Alerta naranja por Peligro Alto:

Mulegé, Baja California Sur

La Paz, Baja California Sur

Los Cabos, Baja California Sur

Alerta amarilla por Peligro Medio:

Álamos, Sonora

Bácum, Sonora

Cajeme, Sonora

Empalme, Sonora

Etchojoa, Sonora

Guaymas, Sonora

Hermosillo, Sonora

Huatabampo, Sonora

Navojoa, Sonora

Pitiquito, Sonora

Quiriego, Sonora

Rosario, Sonora

Benito Juárez, Sonora

San Ignacio Río Muerto, Sonora

Alerta verde por Peligro Bajo:

Ensenada, Baja California

Mexicali, Baja California

Tijuana, Baja California

Playas de Rosarito,Baja California

Caborca, Sonora

Puerto Peñasco, Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora

General Plutarco Elías Calles, Sonora

Ahome, Sinaloa

Angostura, Sinaloa

Badiraguato, Sinaloa

Choix, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa

Guasave, Sinaloa

Mocorito, Sinaloa

Salvador Alvarado, Sinaloa

Sinaloa, Sinaloa

Alerta azul por Peligro Muy Bajo:

Centro, este, norte y noreste de Sonora

Suroeste y oeste de Chihuahua

Huracán Polo: Comondú y Loreto entran en alerta roja en Baja California Sur (Captura de pantalla)

Instalan refugios temporales en Comondú y Loreto por huracán Polo

Los pronósticos apuntan a que en Baja California Sur habrá lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, además de vientos sostenidos de 170 a 190 km/h, con rachas de 220 a 240 km/h.

Uno de los principales riesgos se encuentra en el mar, debido a que se pronostica oleaje de entre 8 y 10 metros de altura en las costas de Baja California Sur, así como una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en la zona centro del estado.

Las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. También existe posibilidad de trombas marinas.

Autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia en la región y han instalado refugios temporales para que, habitantes de las zonas con mayor riesgo, se trasladen a un lugar seguro.

La capacidad de todos los refugios instalados en Baja Californi Sur es de 24 mil 295 personas y están divididos de la siguiente manera:

La Paz: 38 refugios para 4 mil 530 personas

Los Cabos 44 refugios para 8 mil 440 personas

Comondú: 29 refugios para 4 mil 265 personas

Loreto: 8 refugios para 800 personas

Mulegé: 50 refugios para 5 mil 260 personas