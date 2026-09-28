Huracán Polo: Comondú y Loreto entran en alerta roja en Baja California Sur

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta roja para los municipios de Comondú y Loreto, en Baja California Sur, donde se prevén fuertes afectaciones por el huracán Polo.
El huracán Polo impactaría tierra de Baja California Sur durante la tarde-noche de este lunes 28 de septiembre, por lo que se hace un llamado a atender las recomendaciones de las autoridades.
Comondú y Loreto, bajo alerta roja por el impacto del huracán Polo en Baja California Sur
De acuerdo con la información, el centro del huracán Polo se localizó a las 3:00 de la tarde a 75 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro y a 265 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur.
Dada la cercanía y el avance del sistema, Protección Civil ha emitido una alerta de diversos niveles para los siguientes municipios de Baja California Sur, así como de Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
Alerta roja por Peligro Máximo:
- Comondú, Baja California Sur
- Loreto, Baja California Sur
Alerta naranja por Peligro Alto:
- Mulegé, Baja California Sur
- La Paz, Baja California Sur
- Los Cabos, Baja California Sur
Alerta amarilla por Peligro Medio:
- Álamos, Sonora
- Bácum, Sonora
- Cajeme, Sonora
- Empalme, Sonora
- Etchojoa, Sonora
- Guaymas, Sonora
- Hermosillo, Sonora
- Huatabampo, Sonora
- Navojoa, Sonora
- Pitiquito, Sonora
- Quiriego, Sonora
- Rosario, Sonora
- Benito Juárez, Sonora
- San Ignacio Río Muerto, Sonora
Alerta verde por Peligro Bajo:
- Ensenada, Baja California
- Mexicali, Baja California
- Tijuana, Baja California
- Playas de Rosarito,Baja California
- Caborca, Sonora
- Puerto Peñasco, Sonora
- San Luis Río Colorado, Sonora
- General Plutarco Elías Calles, Sonora
- Ahome, Sinaloa
- Angostura, Sinaloa
- Badiraguato, Sinaloa
- Choix, Sinaloa
- El Fuerte, Sinaloa
- Guasave, Sinaloa
- Mocorito, Sinaloa
- Salvador Alvarado, Sinaloa
- Sinaloa, Sinaloa
Alerta azul por Peligro Muy Bajo:
- Centro, este, norte y noreste de Sonora
- Suroeste y oeste de Chihuahua
Instalan refugios temporales en Comondú y Loreto por huracán Polo
Los pronósticos apuntan a que en Baja California Sur habrá lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, además de vientos sostenidos de 170 a 190 km/h, con rachas de 220 a 240 km/h.
Uno de los principales riesgos se encuentra en el mar, debido a que se pronostica oleaje de entre 8 y 10 metros de altura en las costas de Baja California Sur, así como una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en la zona centro del estado.
Las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. También existe posibilidad de trombas marinas.
Autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia en la región y han instalado refugios temporales para que, habitantes de las zonas con mayor riesgo, se trasladen a un lugar seguro.
La capacidad de todos los refugios instalados en Baja Californi Sur es de 24 mil 295 personas y están divididos de la siguiente manera:
- La Paz: 38 refugios para 4 mil 530 personas
- Los Cabos 44 refugios para 8 mil 440 personas
- Comondú: 29 refugios para 4 mil 265 personas
- Loreto: 8 refugios para 800 personas
- Mulegé: 50 refugios para 5 mil 260 personas