La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta roja para los municipios de Comondú y Loreto, en Baja California Sur, donde se prevén fuertes afectaciones por el huracán Polo.

El huracán Polo impactaría tierra de Baja California Sur durante la tarde-noche de este lunes 28 de septiembre, por lo que se hace un llamado a atender las recomendaciones de las autoridades.

Comondú y Loreto, bajo alerta roja por el impacto del huracán Polo en Baja California Sur

De acuerdo con la información, el centro del huracán Polo se localizó a las 3:00 de la tarde a 75 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro y a 265 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur.

Dada la cercanía y el avance del sistema, Protección Civil ha emitido una alerta de diversos niveles para los siguientes municipios de Baja California Sur, así como de Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Huracán Polo: Comondú y Loreto entran en alerta roja en Baja California Sur
Huracán Polo: Comondú y Loreto entran en alerta roja en Baja California Sur (Captura de pantalla)

Alerta roja por Peligro Máximo:

  • Comondú, Baja California Sur
  • Loreto, Baja California Sur

Alerta naranja por Peligro Alto:

  • Mulegé, Baja California Sur
  • La Paz, Baja California Sur
  • Los Cabos, Baja California Sur

Alerta amarilla por Peligro Medio:

  • Álamos, Sonora
  • Bácum, Sonora
  • Cajeme, Sonora
  • Empalme, Sonora
  • Etchojoa, Sonora
  • Guaymas, Sonora
  • Hermosillo, Sonora
  • Huatabampo, Sonora
  • Navojoa, Sonora
  • Pitiquito, Sonora
  • Quiriego, Sonora
  • Rosario, Sonora
  • Benito Juárez, Sonora
  • San Ignacio Río Muerto, Sonora

Alerta verde por Peligro Bajo:

  • Ensenada, Baja California
  • Mexicali, Baja California
  • Tijuana, Baja California
  • Playas de Rosarito,Baja California
  • Caborca, Sonora
  • Puerto Peñasco, Sonora
  • San Luis Río Colorado, Sonora
  • General Plutarco Elías Calles, Sonora
  • Ahome, Sinaloa
  • Angostura, Sinaloa
  • Badiraguato, Sinaloa
  • Choix, Sinaloa
  • El Fuerte, Sinaloa
  • Guasave, Sinaloa
  • Mocorito, Sinaloa
  • Salvador Alvarado, Sinaloa
  • Sinaloa, Sinaloa

Alerta azul por Peligro Muy Bajo:

  • Centro, este, norte y noreste de Sonora
  • Suroeste y oeste de Chihuahua
Huracán Polo: Comondú y Loreto entran en alerta roja en Baja California Sur
Huracán Polo: Comondú y Loreto entran en alerta roja en Baja California Sur (Captura de pantalla)

Instalan refugios temporales en Comondú y Loreto por huracán Polo

Los pronósticos apuntan a que en Baja California Sur habrá lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, además de vientos sostenidos de 170 a 190 km/h, con rachas de 220 a 240 km/h.

Uno de los principales riesgos se encuentra en el mar, debido a que se pronostica oleaje de entre 8 y 10 metros de altura en las costas de Baja California Sur, así como una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en la zona centro del estado.

Las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. También existe posibilidad de trombas marinas.

Autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia en la región y han instalado refugios temporales para que, habitantes de las zonas con mayor riesgo, se trasladen a un lugar seguro.

La capacidad de todos los refugios instalados en Baja Californi Sur es de 24 mil 295 personas y están divididos de la siguiente manera:

  • La Paz: 38 refugios para 4 mil 530 personas
  • Los Cabos 44 refugios para 8 mil 440 personas
  • Comondú: 29 refugios para 4 mil 265 personas
  • Loreto: 8 refugios para 800 personas
  • Mulegé: 50 refugios para 5 mil 260 personas
Refugios temporales en Baja California Sur por el huracán Polo
Refugios temporales en Baja California Sur por el huracán Polo (@CNPC_MX)