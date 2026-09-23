El huracán Polo disminuyó su intensidad de categoría 5 a 4 en la escala durante la mañana del miércoles 23 de septiembre.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, aunque el huracán ha disminuido su intensidad, aún mantiene fuertes rachas de viento y oleaje de hasta 8 metros de alto desde Chiapas hasta Jalisco.

Huracán Polo pasa a categoría 4 hoy 23 de septiembre

La Secretaría de Marina informó que hoy miércoles 23 de septiembre el huracán Polo pasó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson la mañana del miércoles 23 de septiembre.

Asimismo, resaltó que, aunque la intensidad del huracán disminuyó, durante el día mantendrá vientos sostenidos de 250 km/h y rachas de hasta 305 km/h.

El huracán Polo mantiene su trayectoria sin acercarse a tierra , a 237 km al suroeste de Acapulco y a 280 km al sur-sureste de Manzanillo.

En este sentido, reiteró la importancia de extremar precauciones en la navegación y llamó a la población costera a mantenerse atentos ante la crecida de ríos, inundaciones o deslaves en la zona.

Huracán Polo provoca lluvias y oleaje de hasta 8 metros en estos estados

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) resaltó que este miércoles 23 de septiembre el huracán Polo provocará un oleaje de 6 a 8 metros de altura en los estados de:

Colima

Michoacán

Guerrero

Por otra parte, se esperan olas de 2 a 3 metros de altura en:

Jalisco

Oaxaca

Mientras que se pronostica oleaje de entre 1 y 2 metros de altura en la costa occidentel de la península de Baja California, así como en:

Sinaloa

Nayarit

Asimismo, el pronóstico señala lluvias intensas en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Así como lluvias muy fuertes en el oeste de Oaxaca.