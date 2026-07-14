El diputado Ricardo Monreal afirmó que Hugo Eric Flores debe solicitar licencia y separarse de la bancada de Morena, tras haber asumido como dirigente del nuevo partido Construyendo Sociedades de Paz (PAZ).

“Me parece que siempre ha cumplido su responsabilidad como miembro del movimiento, yo tengo una buena opinión de él y, obviamente, me ha adelantado que pedirá licencia”. Ricardo Monreal, diputado federal de Morena

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal aclaró que no se trata de faltas éticas, sino de una incompatibilidad política derivada de su nueva responsabilidad.

Aunque Ariadna Montiel había señalado que no habría inconveniente en que Flores permaneciera en Morena, Monreal insistió en que debe formalizar su salida en los próximos días.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Monreal afirma que Hugo Eric Flores debe pedir licencia en bancada de Morena

Pese a que Ariadna Montiel destacó que existe coincidencia política entre PAZ y Morena, Monreal aseguró que Hugo Eric Flores debe solicitar licencia para separarse de su cargo como diputado federal.

Ricardo Monreal aseguró que, al ser representante del nuevo partido PAZ, hace incompatible la permanencia de Hugo Eric Flores como miembro activo de la bancada de Morena.

Ante los medios de comunicación, Ricardo Monreal dijo que Hugo Eric Flores siempre ha cumplido con su responsabilidad como diputado de Morena y reveló que él tiene claro que debe pedir licencia.

Hugo Eric Flores rindió protesta ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como representante del partido PAZ el pasado lunes 13 julio, sin embargo, expresó su intención de seguir como diputado de Morena.

Monreal ha frenado los deseos de Hugo Eric Flores al ratificar que debe pedir licencia y espera que su solicitud se formalice en los próximos días para designar un nuevo presidente de la Comisión Jurisdiccional.