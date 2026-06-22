El proceso para designar al nuevo director general del Hospital Infantil de México, que se lleva a cabo tras la muerte de Adrián Chávez López, quedó suspendido de manera indefinida.

“Se suspende temporalmente la Consulta para la Designación de la Persona Titular de la Dirección General del Hospital Infantil de México Federico Gómez” Secretaría de Salud

Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud federal por medio de un comunicado en el que refirió que la suspensión se aplica para analizar la posibilidad de extender los plazos del proceso.

En ese sentido, la autoridad resaltó que la suspensión no implica la cancelción del procedimiento y garantizó que no habrá afectaciones para los aspirantes ya inscritos.

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Suspenden proceso para designar al nuevo director del Hospital Infantil de México

El 5 de junio de 2026, la Junta de Gobierno del Hospital Infantil de México Federico Gómez, inició un proceso para elegir a su nuevo director general tras la muerte y salida de Adrián Chávez López.

Sin embargo, el 22 de junio, la Secretaría de Salud informó que el proceso quedó suspendido porque se va a revisar la opción de ampliar los plazos, en busca de robustecer el procedimiento de consulta.

En su comunicado, el titular de la SSA, David Kershenobich, resaltó que en su posición de presidente de la Junta de Gobierno del Hospital Infantil, dispuso la suspensión y compartió 5 puntos al respecto.

“Se suspende temporalmente la Consulta para la Designación de la Persona Titular de la Dirección General del Hospital Infantil de México Federico Gómez, publicada el 5 de junio de 2026, a efecto de valorar la ampliación de los plazos del proceso y propiciar una integración más amplia y completa del procedimiento consultivo” Secretaría de Salud

En ellos se explica que, hasta el momento, la lista de aspirantes registrados en el proceso no ha sido presentada y resaltó que la designación del director general sigue en manos de la Junta de Gobierno.

Además, garantizó que luego de la suspensión, se deberá emitir un alcance formal de la convocatoria, en la que se deben explicar cuáles son los nuevos plazos y etapas del proceso.

Suspenden elección Hospital Infantil de México (@RespiraINER/X)

Aspirantes a dirigir Hospital Infantil de México siguen en la terna

Al informar sobre la suspensión del proceso de designación del nuevo director del Hospital infantil de México, la SSa aseveró que la medida no afecta la posición de los aspirantes ya registrados.

Sobre el punto, en el comunicado de la dependencia federal se establece que la suspensión “no prejuzga sobre el resultado del procedimiento ni sobre las personas aspirantes registradas”.

Tras indicar que tampoco implica la cancelación de la consulta, afirma que “los derechos de las personas que hayan presentado” su registro no presentan ninguna afectación, pues siguen en la terna.

Por eso, resaltó que los aspirantes mantienen su registro y documentación para el momento de reanudación del proceso y de ser necesario, podrán actualizar o complementar sus datos.