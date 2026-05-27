CNDH exige atención a denuncias de acoso sexual en Hospital Infantil Federico Gómez

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió dar atención a las denuncias de acoso sexual en el Hospital Infantil Federico Gómez, supuestamente cometidas por directivos de la institución.
En un comunicado, la CNDH expresó su profunda preocupación por las denuncias presentadas por médicas residentes que señalan presuntos casos de:
- Acoso sexual
- Hostigamiento laboral
- Intimidación
- Abuso de autoridad
En este contexto, la CNDH llamó a la Secretaría de Salud a instalar de inmediato una mesa de diálogo con residentes, el CCINSHAE y autoridades del sector, con el fin de restituir un entorno académico y laboral seguro.
CNDH alerta sobre problema sistémico de acoso en la formación médica
En su comunicado, la CNDH advirtió que las denuncias de médicas residentes del Hospital Infantil Federico Gómez no son hechos aislados, sino parte de un problema sistémico que se repite en espacios de formación médica.
Asimismo, el organismo subrayó que el acoso y hostigamiento ejercidos desde posiciones jerárquicas representan un riesgo grave para la integridad y la salud mental de las víctimas, en especial si hay impunidad de por medio.
Lo anterior se agrava cuando los canales de denuncia dentro de las instituciones resultan insuficientes u operan bajo mecanismos que desalientan la queja, obstaculizan las investigaciones y exponen a las víctimas a represalias institucionales o académicasCNDH
La CNDH informó que los residentes afectados, quienes habían encabezado paros de actividades, ya presentaron denuncias formales ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.
Además, el organismo urgió a implementar protocolos estrictos para prevenir y sancionar el acoso sexual y laboral dentro de las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
CNDH reconoce trabajos a favor de médicos en otras instituciones
Finalmente, la CNDH reconoció avances recientes en otras instituciones, tales como:
- La eliminación de guardias mayores a 24 horas en el IMSS
- La apertura de canales de denuncia y atención psicológica
- La apertura “de múltiples canales” para denuncias y atención sicológica
- La Campaña contra el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral