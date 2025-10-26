La Fiscalía General del Estado de Durango informó la detención de dos mujeres, quienes serían las presuntas responsables por robo de bebé en Hospital Materno Infantil de la entidad.

A través de un video, la fiscal general Yadira de la Garza Fragoso explicó la participación de cada mujer y el estado de salud de la bebé que fue sustraída.

Como explicaron, el pasado 23 de octubre se reportó el robo de una bebé recién nacida identificada con las iniciales J.R.R. en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango.

Fiscalía de Durango confirma detención de dos mujeres por robo de bebé en Hospital Materno Infantil

Tras las investigaciones realizadas, la Fiscalía General del Estado de Durango ejecutó una orden de aprehensión en contra de Karla Daniela ‘R’ y Anabel ‘R’.

Yadira de la Garza Fragoso afirmó que Karla Daniela N puso en peligro la vida de la bebé al privarla de los alimentos y medicamentos especiales que necesitaba, además la violentó al cortarle el cabello.

La fiscal reveló que Karla Daniela N se robó a la bebé porque le había hecho creer a su pareja, quien reside en Estados Unidos, y a su familia que había dado a luz recientemente.

Las dos detenidas fueron ingresadas al Centro de Readaptación Social de Durango.

Autoridades dan detalles sobre robo de una bebé en el Hospital Materno Infantil

De acuerdo con información compartida por Yadira de la Garza Fragoso, alrededor de las 9, Karla Daniela N salió de su domicilio en el fraccionamiento Benito Juárez y se dirigió al hospital.

Karla Daniela N se encontraba vistiendo ropa quirúrgica azul marino y cubrebocas, logró ingresar a las instalaciones por una escalera de emergencia.

Autoridades señalaron a Anabel ‘R’, quien trabajaba como empleada de limpieza contratada por una empresa externa, como la responsable de proporcionarle la información a Karla Daniela N.

Anabel ‘R’ le habría brindado datos de los horarios de cambio de turno, las condiciones del área neonatal, así como la ubicación de la bebé más viable para que la pudiera sustraer, porque era la que estaba más sana.

Karla Daniela habría entrado y salido varias veces del hospital para esperar el momento preciso para apoderarse de la bebé.

Alrededor de las 16 horas, Karla Daniela ingresó al área restringida y salió con la bebé al área de emergencia donde la depositó en una bolsa negra que llevaba.

Al salir del hospital, entró a un negocio para cambiarse de ropa antes de tomar un taxi rumbo a su domicilio.

La Fiscal General Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informa de la detención de Karla Daniela, como presunta responsable de la sustracción de la bebé JARR, del Hospital Materno Infantil, y de Anabel,... pic.twitter.com/aR83vcStPm — Pilar Aguilar (@pilaraguilarm) October 26, 2025

Cuando Karla Daniela N se enteró de la detención de Anabel ‘R’ el viernes 25 de octubre decidió abandonar a la bebé en un jardín cercano a su casa , en donde fue localizada.

Hija de Anabel ‘R’ asegura que su mamá es inocente y no participó en el robo de la bebé en el Hospital Materno Infantil

De acuerdo con las autoridades, Karla Daniela N y Anabel ‘R’ platicaron en varios momentos por lo que sería la prueba de su culpabilidad .

Sin embargo, la hija de Anabel ‘R’ asegura que están inculpando a su mamá.

A través de un video, Perla Muñoz Reza pidió la ayuda de abogados o de alguien que pudiera asesorarla, porque aseguró que Anabel ‘R’ es inocente.

“Es injusto lo que están haciendo porque mi mamá es inocente, la quieren culpar… pido por favor un abogado, alguien que me apoye con su caso” Perla Muñoz Reza, hija de Anabel ‘R’

La familia de Anabel ‘R’ mantiene una manifestación pacífica frente al hospital, para exigir que se aclare la situación de su familiar.

Incluso denunciaron que Anabel ‘R’ había sido subida a una camioneta a la fuerza.