¿Qué pasa en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”? Mediante comunicado conjunto con la Secretaría de Salud respondió a la reprogramación y cancelación de cirugías; esto dijo.

En días anteriores se viralizó un oficio con las denuncias de al menos 50 médicos del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” en la Ciudad de México, sobre falta de servicios.

Entre ellos, mencionaron que el Hospital Infantil de México se ha visto en la necesidad de reprogramar y suspender cirugías por falta de anestesia, lo que acumula la lista de espera.

Hospital Infantil de México defiende reprogramación y cancelación de cirugías

Referente al Hospital Infantil de México, se afirmó que la reprogramación y cancelación de cirugías obedece a criterios médicos preventivos y priorización de urgencias, sin riesgo a pacientes.

Por ejemplo, con condiciones clínicas temporales, como infecciones respiratorias u otros padecimientos que aumentan el riesgo en la cirugía o factores institucionales operativos, como atención de emergencias.

“La Secretaría de Salud reafirma su compromiso con la seguridad del paciente, la calidad en la atención quirúrgica y la eficiencia en el uso de los recursos”. Secretaría de Salud

El Hospital Infantil de México afirma que estos ajustes de cancelación o reprogamación de cirugías se realizan sin riesgos o impacto en la salud de los pacientes, sólo es priorización médica.

Por su parte y referente a la anestesia, el Departamento de Anestesiología Pediátrica del Hospital Infantil de México asegura que sus procedimientos se lleven a cabo en condiciones óptimas.