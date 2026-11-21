Alejandro Speitzer, actor sinaloense se ha pronunciado tras los hechos en Guasave con la captura de Chapo Isidro, lanzando como mensaje “estamos cansados de la violencia”.

“Estamos cansados de la violencia, de la incertidumbre, de la indiferencia y de ver cómo pasan los días mientras tantas familias siguen viviendo con miedo.” Alejandro Speitzer

Calificando Alejandro Speitzer los hechos de ayer viernes 20 de noviembre como “días y noches de terror” en el estado y donde describió que la única opción para las familias en Sinaloa ha sido resguardarse por el miedo a salir a las calles, pues la seguridad ya es solo un privilegio.

“¿Cuánto tiempo más tendrán que vivir las y los sinaloenses días y noches de terror como la de ayer? Quizás muchos no lo saben, pero hoy, en Sinaloa, hay familias que tienen que resguardarse en sus casas por miedo a salir a la calle, porque algo que debería ser un derecho fundamental, como sentirnos seguros en nuestra propia tierra, parece haberse convertido en un privilegio”. Alejandro Speitzer

“Estamos cansados de la violencia”: Alejandro Speitzer tras captura de Chapo Isidro (Alejandro Speitzer)

“Estamos cansados de la violencia”: Alejandro Speitzer tras captura de Chapo Isidro (Alejandro Speitzer)

Alejandro Speitzer hace un llamado a las autoridades para devolver la libertad de la población en Sinaloa

Tras la violencia por la captura de Chapo Isidro en el estado, Alejandro Speitzer aprovechó en su mensaje para hacer un llamado a las autoridades y devolver la libertad de la población en Sinaloa .

“¿Quién va a asumir, de una vez por todas, la responsabilidad de devolverle la paz a nuestro estado?”, señaló Alejandro Speitzer al evidenciar que en Sinaloa la realidad es “vivir con miedo, sería aceptar que nos han arrebatado algo que nos pertenece: nuestra libertad”.

Luego de que Alejandro Speitzer recordó que Sinaloa es más que la “violencia que hoy lastima”, pues aún en el estado hay “familias que nos hacen sentir orgullosos de nuestra tierra”.

A lo que el actor Alejandro Speitzer cerró su mensaje con la frase de “vivir en paz no debería ser un sueño. Es un derecho”.