Durante el operativo contra Chapo Isidro mismo que fue capturado por las autoridades, terceros también se vieron afectados, tras dejar varados a trabajadores de la maquiladora Versiget en Los Mochis.

Según reportes locales, cerca de 800 trabajadores de Versiget en Los Mochis no pudieron regresar a casa, tras la falta de transporte público ante los bloqueos del operativo en la zona.

Ante el peligro de los hechos violentos, también se dice que Versiget no permitió a sus trabajadores poder resguardarse en las instalaciones, haciendo que la opción fuera llegar a pie a sus casas pese a la situación.

Sin embargo, la solidaridad en otros se vio reflejada ante las consecuencias durante el operativo contra Chapo Isidro en Sinaloa.

Vecinos y tienda Ley ayudan a varados en Los Mochis y Guasave

Tras el reporte de trabajadores varados en Versiget en Los Mochis, varios vecinos en el Ejido de Los Moches y en la Plaza del Pueblo salieron a ayudar ofreciendo resguardo y comida ante la difícil situación.

También en Los Mochis, la tienda de autoservicio Ley resguardo alrededor de 100 personas donde pasaron la noche ante los hechos, así como trabajadores les ofrecieron comida en solidaridad.

Por otra parte, más personas quedaron varadas en el Aeropuerto Internacional de Los Mochis, Valle del Fuerte donde se reportaron varios vuelos cancelados, así como nadie podía entrar ni salir.

Debido a que los narcobloqueos y la quema de unidades que cortaron la circulación en la carretera Los Mochis-Topolobampo, la principal vía de conexión hacia el aeropuerto.