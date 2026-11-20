El festival Corona Capital 2026 está de regreso del 20 al 22 de noviembre en su ya conocida sede, el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX con grandes conciertos.
Así que prepárate con el itinerario y disfruta de la música en esta edición 16° del Corona Capital 2026 que a continuación te dejamos horario en que terminan los conciertos:
- Apertura de puertas: 12:00 del día
- Hora en la que comienzan los conciertos: 3:20 de la tarde
- Duración: Alrededor de 13 horas continuas de música
- Hora en la que terminan los conciertos: 1:00 am del siguientes día
Corona Capital 2026: Horarios por escenario y día
El festival Corona Capital 2026 tendrá en esta ocasión 5 escenarios para sus conciertos los cuales son:
- Corona
- Doritos
- Corona Cero
- Nivea
- Viva Tent
Mientras que los horarios por escenario y día en el Corona Capital 2026 serán de la siguiente forma:
Viernes 20 de noviembre
Escenario Corona
- 15:20 – 16:00 Hot Milk
- 16:40 – 17:20 Sofia Isella
- 18:10 – 19:00 CHVRCHES
- 20:25 – 21:30 Yung Lean
- 23:00 – 01:00 Gorillaz
Escenario Doritos
- 16:00 – 16:40 Friko
- 17:20 – 18:10 Chezile
- 19:00 – 20:10 The Kooks
- 21:30 – 23:00 Mumford & Sons
Escenario Corona Cero
- 16:00 – 16:40 Absolutely
- 17:20 – 18:10 Violet Grohl
- 19:00 – 20:10 CMAT
- 21:30 – 23:00 James Blake
Escenario Nivea
- 15:20 – 16:00 Olive Jones
- 16:40 – 17:20 Thee Sinners
- 18:10 – 19:00 Grace Ives
- 20:10 – 21:30 Durand Jones & The Indications
Viva Tent
- 15:30 – 16:00 Darianna Everett
- 16:30 – 17:00 Anna Luna
- 17:30 – 18:10 Model/Actriz
- 18:40 – 19:30 Rip Magic
- 20:00 – 21:00 JMSN
- 21:40 – 22:40 Fcukers
- 23:20 – 00:20 Jamie XX
Sábado 21 de noviembre
Escenario Corona
- 15:20 – 16:00 Quarters
- 16:40 – 17:20 Sawyer Hill
- 18:10 – 19:00 Balu Brigada
- 20:10 – 21:30 Pierce the Veil
- 23:00 – 01:00 Twenty One Pilots
Escenario Doritos
- 16:00 – 16:40 We Are Scientists
- 17:20 – 18:10 Dope Lemon
- 19:00 – 20:10 Mother Mother
- 21:30 – 23:00 The Offspring
Escenario Corona Cero
- 16:00 – 16:40 Militarie Gun
- 17:20 – 18:10 Baby Queen
- 19:00 – 20:10 Maisie Peters
- 21:30 – 23:00 Underworld
Escenario Nivea
- 15:20 – 16:00 Jordana
- 16:40 – 17:20 Strawberry Guy
- 18:10 – 19:00 Stella
- 20:10 – 21:10 BØRNS
- 23:00 – 00:00 Sebastien Tellier
Viva Tent
- 15:30 – 16:00 Felipe Gordon
- 16:20 – 17:00 MS*GLOOM
- 17:30 – 18:10 Princess Chelsea
- 18:40 – 19:30 The Hellp
- 20:00 – 21:00 New Constellations
- 21:40 – 22:40 Peaches
- 23:20 – 00:20 Rikas
Domingo 22 de noviembre
Escenario Corona
- 15:20 – 16:00 Ratboys
- 16:40 – 17:20 Good Kid
- 18:10 – 19:00 The Black Crowes
- 20:20 – 21:20 Lola Young
- 23:00 – 01:00 The Strokes
Escenario Doritos
- 16:00 – 16:40 Bad Suns
- 17:20 – 18:10 Manic Street Preachers
- 19:00 – 20:00 BUNT. (In the Round)
- 21:30 – 22:45 The XX
Escenario Corona Cero
- 16:00 – 16:40 Freak Slug
- 17:20 – 18:10 Angine de Poitrine
- 19:10 – 20:10 Johnny Marr
- 22:00 – 23:00 Lil Yachty
Escenario Nivea
- 15:20 – 16:00 Roar
- 16:40 – 17:20 Tipling Rock
- 18:10 – 19:00 Loyle Carner
- 20:10 – 21:30 Tricky
Viva Tent
- 15:30 – 16:00 Céline Dessberg
- 16:20 – 17:00 Moyka
- 17:30 – 18:10 NINAJIRACHI
- 18:40 – 19:30 Ela Minus
- 20:00 – 21:00 Purity Ring
- 21:40 – 22:40 Rev Run
- 23:20 – 00:50 Santigold