El festival Corona Capital 2026 está de regreso del 20 al 22 de noviembre en su ya conocida sede, el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX con grandes conciertos.

Así que prepárate con el itinerario y disfruta de la música en esta edición 16° del Corona Capital 2026 que a continuación te dejamos horario en que terminan los conciertos:

Apertura de puertas: 12:00 del día

Hora en la que comienzan los conciertos: 3:20 de la tarde

Duración: Alrededor de 13 horas continuas de música

Hora en la que terminan los conciertos: 1:00 am del siguientes día

Festival Corona Capital 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez (Corona Capital 2026 )

Corona Capital 2026: Horarios por escenario y día

El festival Corona Capital 2026 tendrá en esta ocasión 5 escenarios para sus conciertos los cuales son:

Corona Doritos Corona Cero Nivea Viva Tent

Mientras que los horarios por escenario y día en el Corona Capital 2026 serán de la siguiente forma:

Viernes 20 de noviembre

Escenario Corona

15:20 – 16:00 Hot Milk

16:40 – 17:20 Sofia Isella

18:10 – 19:00 CHVRCHES

20:25 – 21:30 Yung Lean

23:00 – 01:00 Gorillaz

Escenario Doritos

16:00 – 16:40 Friko

17:20 – 18:10 Chezile

19:00 – 20:10 The Kooks

21:30 – 23:00 Mumford & Sons

Escenario Corona Cero

16:00 – 16:40 Absolutely

17:20 – 18:10 Violet Grohl

19:00 – 20:10 CMAT

21:30 – 23:00 James Blake

Escenario Nivea

15:20 – 16:00 Olive Jones

16:40 – 17:20 Thee Sinners

18:10 – 19:00 Grace Ives

20:10 – 21:30 Durand Jones & The Indications

Viva Tent

15:30 – 16:00 Darianna Everett

16:30 – 17:00 Anna Luna

17:30 – 18:10 Model/Actriz

18:40 – 19:30 Rip Magic

20:00 – 21:00 JMSN

21:40 – 22:40 Fcukers

23:20 – 00:20 Jamie XX

Festival Corona Capital 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez (Corona Capital 2026 )

Sábado 21 de noviembre

Escenario Corona

15:20 – 16:00 Quarters

16:40 – 17:20 Sawyer Hill

18:10 – 19:00 Balu Brigada

20:10 – 21:30 Pierce the Veil

23:00 – 01:00 Twenty One Pilots

Escenario Doritos

16:00 – 16:40 We Are Scientists

17:20 – 18:10 Dope Lemon

19:00 – 20:10 Mother Mother

21:30 – 23:00 The Offspring

Escenario Corona Cero

16:00 – 16:40 Militarie Gun

17:20 – 18:10 Baby Queen

19:00 – 20:10 Maisie Peters

21:30 – 23:00 Underworld

Escenario Nivea

15:20 – 16:00 Jordana

16:40 – 17:20 Strawberry Guy

18:10 – 19:00 Stella

20:10 – 21:10 BØRNS

23:00 – 00:00 Sebastien Tellier

Viva Tent

15:30 – 16:00 Felipe Gordon

16:20 – 17:00 MS*GLOOM

17:30 – 18:10 Princess Chelsea

18:40 – 19:30 The Hellp

20:00 – 21:00 New Constellations

21:40 – 22:40 Peaches

23:20 – 00:20 Rikas

Festival Corona Capital 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez (Corona Capital 2026 )

Domingo 22 de noviembre

Escenario Corona

15:20 – 16:00 Ratboys

16:40 – 17:20 Good Kid

18:10 – 19:00 The Black Crowes

20:20 – 21:20 Lola Young

23:00 – 01:00 The Strokes

Escenario Doritos

16:00 – 16:40 Bad Suns

17:20 – 18:10 Manic Street Preachers

19:00 – 20:00 BUNT. (In the Round)

21:30 – 22:45 The XX

Escenario Corona Cero

16:00 – 16:40 Freak Slug

17:20 – 18:10 Angine de Poitrine

19:10 – 20:10 Johnny Marr

22:00 – 23:00 Lil Yachty

Escenario Nivea

15:20 – 16:00 Roar

16:40 – 17:20 Tipling Rock

18:10 – 19:00 Loyle Carner

20:10 – 21:30 Tricky

Viva Tent

15:30 – 16:00 Céline Dessberg

16:20 – 17:00 Moyka

17:30 – 18:10 NINAJIRACHI

18:40 – 19:30 Ela Minus

20:00 – 21:00 Purity Ring

21:40 – 22:40 Rev Run

23:20 – 00:50 Santigold