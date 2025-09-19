Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, es ingresado al Penal del Altiplano tras ser expulsado de Paraguay.

Con dos ordenes de aprehensión y acusado de diferentes delitos, Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, fue ingresado al Penal del Altiplano tras ser expulsado de Paraguay y ya pasó su primera noche en él.

Acompañado de escoltas y a bordo de una unidad de la Fiscalía General de la República (FGR) conocida como “Rinoceronte”, Hernán Bermúdez Requena llegó al Altiplano en Almoloya de Juárez en el Estado de México tras su traslado del Aeropuerto de Toluca, donde fue detenido y se le leyeron sus derechos.

En tanto la Fiscalía de Tabasco lo acusa de delitos como:

Asociación delictuosa

Extorsión

Secuestro exprés

Mientras que la FGR lo señala por delitos como:

Delincuencia organizada

Secuestro agravado

Antes de llegar al Altiplano pasó más de 25 horas en vuelo, así como en diferentes escalas como Colombia, y en México pasó por los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche.

Después de estos viajes, es que Hernán Bermúdez Requena arribó al Altiplano en Almoloya de Juárez en el Estado de México.

Por el momento se espera que las autoridades mexicanas sigan sus procesos penales para saber si será vinculado a proceso y porqué delitos podría estarlo.