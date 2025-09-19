La noche del jueves 18 de septiembre, alrededor de las 19:00 horas, aterrizó el vuelo que transporta a Hernán Bermúdez Requena en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

A las afueras del Aeropuerto de Toluca, un fuerte operativo encabezado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano esperaba a Hernán Bermúdez Requena para su traslado al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.

El aterrizaje de Hernán Bermúdez Requena ocurre luego de que el avión ejecutivo de la Fiscalía General de la República (FGR) hiciera tres escalas previas por los estados de:

Chiapas

Tabasco

Campeche

#ÚLTIMAHORA 🚨 Llega al Aeropuerto de Toluca Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto y presunto líder de 'La Barredora', para rendir cuentas en nuestro país, luego de ser expulsado de Paraguay. #FórmulaNoticias con Pepe Cárdenas… pic.twitter.com/Bg7Ik6IvjI — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 19, 2025

Hernán Bermúdez Requena aterriza en Toluca luego de casi 30 horas de vuelo

Fue el 17 de septiembre cuando Paraguay tomó la decisión de expulsar a Hernán Bermúdez Requena tras verificar que el supuesto líder del grupo criminal "La Barredora“ se encontraba de forma irregular en su país.

Aunque un viaje común desde Paraguay a México dura 14 horas en promedio, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, pisó suelo mexiquense en Toluca tras casi 30 horas de vuelo.

Con su llegada, Hernán Bermúdez Requena, será dirigido en un vehículo tipo rhino de la Fiscalía General de la República desde el Aeropuerto en Toluca con rumbo al Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano”.

En esta institución, el exsecretario de Seguridad en Tabasco respondería por los delitos que se le imputan:

Secuestro agravado

Asociación delictuosa

Extorsión