Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, le recordó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) que el diálogo está abierto para llegar a una solución viable sobre sus demandas.

La mandataria aseguró que la comunicación que la CNTE tiene no es solo con Mario Delgado desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino también desde la Secretaría de Gobernación (Segob).

Claudia Sheinbaum reconfirma diálogo abierto de la CNTE con SEP y Segob

Ante la marcha de hoy 25 de mayo de 2026, por integrantes de la CNTE de la Sección 22 de Oaxaca y previa a la nacional que se prevé será el 1 de junio y terminará con un plantón en el Zócalo, Sheinbaum respondió asegurando que “hay diálogo”.

La presidenta de México fue cuestionada durante la mañanera del pueblo de hoy, a lo que respondió que la CNTE no solo tiene diálogo abierto con la SEP, sino con Rosa Icela Rodríguez desde Segob.

Aunque Sheinbaum no ahondó en lo que su gobierno ha sugerido sobre las demandas de la CNTE, sí subrayó que “se están atendiendo sus demandas”.

Dentro de las peticiones que la CNTE está exigiendo a Claudia Sheinbaum y las cuáles están llevando a movilizaciones es el aumento al 100 por ciento de su salario, así como la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 que afectarían sus jubilaciones.

Segob y SEP recuerdan a la CNTE que pueden “instalar mesa de trabajo” para revisar sus peticiones

Sheinbaum aseguró que la CNTE mantiene comunicación con Segob y SEP sobre sus peticiones, hecho que se confirmó mediante un comunicado por la Secretaría de Gobernación.

En el marco de las movilizaciones de la CNTE que invaden hoy a la CDMX, la Segob recordó que el gobierno de México llama al diálogo para “construir y transformar en conjunto” lo que sucede con los maestros en el país.

Asimismo, dijo respetar el derecho a la movilización que los ciudadanos tienen, pero recordó que cuando se decida se puede instalar una mesa de trabajo para escuchar las peticiones que la CNTE tiene.

“Se reitera a las representaciones de la Coordinación la disposición a instalar la mesa de trabajo con las dependencias competentes para revisar sus planteamientos, dar seguimiento a los temas expuestos y construir rutas de atención viables”. Comunicado de Segob.