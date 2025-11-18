Se reveló que la Policía de España realizó un operativo en donde se arrestaron a 20 personas que pertenecían al CJNG.

España detiene a 20 miembros del CJNG

Durante una operación en conjunto de la DEA, la policía de España y de Países Bajos, se arrestaron a 20 personas pertenecientes al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); dos de ellas eran objetivos prioritarios de la DEA.

Se reveló que esta “oficina” desmantelada del CJNG era la encargada de introducir y distribuir droga en Europa, como cocaína y metanfetamina desde Sudamérica.

España confisca 2 mil 245 kilos de droga en golpe al CJNG

La desmantelación de esta “oficina” del CJNG se reveló en las redes sociales de la Policía Nacional de España, así como en un comunicado oficial; sin embargo, no se dieron a conocer las identidades de los 20 detenidos.

Pero sí se reveló que se confiscaron:

1870 kilos de cocaína

375 kilos de anfetamina

275 mil euros en efectivo o 5 millones 841 mil 151 pesos, al tipo de cambio actual

Criptomonedas por valor de 15 mil dólares o 275 mil 059 pesos al tipo de cambio actual

3 armas cortas de fuego

15 vehículos

14 kilos de plata

No obstante, algunos medios han revelado que entre los detenidos en España del CJNG, se encuentran miembros de la Camorra italiana, quienes distribuían de manera internacional drogas desde España.

También se reveló que de los 20 detenidos del CJNG, 15 fueron puestos en prisión preventiva; cabe recordar que este grupo delictivo tiene presencia en México y en varios países del mundo, hecho por el cual el gobierno de Donald Trump los designó como “organización terrorista criminal”.

La operación e investigación de la Policía española comenzó cuando se detectó un cargamento de cocaína que estaba oculto en maquinaria industrial; posteriormente se comprobó que la droga se almacenaba en fincas de Madrid y en la provincia de Ávila.