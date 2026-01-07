Integrantes del Cártel de Sinaloa ocultaron 40 kilos de droga, metanfetamina, dentro de una escultura de Popeye, tal como informaron las autoridades de España.

Desde hace varios meses se han detenido a diversos integrantes del Cártel de Sinaloa en España, uno de los diversos países que, acorde con Estados Unidos, en donde opera dicha organización.

Escultura de Popeye ocultaba 40 kilos de metanfetamina del Cártel de Sinaloa

La Policía Nacional de España dio a conocer que una escultura de Popeye tenía en su base alrededor de 40 kilos de droga, en especifico metanfetamina, que intentaron ingresar integrantes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con lo señalado por la policía, el hallazgo de la escultura de Popeye formó parte de un operativo de dos fases que detuvo a dos mexicanos e integrantes del Cártel de Sinaloa.

Tal como apuntaron a medios de comunicación, la escultura de Popeye se dirigía a Tenerife, para un traficante español de la isla que fue detenido de manera inmediata.

Si bien el hallazgo lo dieron a conocer las autoridades de España de manera reciente, encontraron la escultura de Popeye desde julio 2024, la cual sería de metro y medio con colores llamativos.

Escultura de Popeye transportaba kilos de droga a Tenerife (Captura de pantalla)

Escultura de Popeye formó parte de un operativo que derivó en detención de 16 personas

Asimismo, la escultura de Popeye fue decomisada gracias a la operación Saga que se realizó en conjunto con Agentes de la Policía Nacional así como la DEA.

Dicho operativo derivó con la detención de 16 personas en dos fases diferentes, así como la desmantelación de lo que apuntan era un organización hispana-mexicana.

El operativo comenzó en 2023 y también logró el decomiso de mil 800 kilos de metanfetamina, así como tres millones de euros que presuntamente pretendían lavar, así como diversas joyas.