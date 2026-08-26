Omar García Harfuch confirmó la detención de Jorge Luis, alias “Koki”, líder de Pueblo Unido en Tabasco junto con dos de sus operadores.

“Detuvieron a Jorge Luis N, alias “Koki”, líder del grupo delictivo Pueblo Unido y objetivo prioritario en Tabasco, junto con dos de sus operadores" Omar García Harfuch

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jorge Luis “Koki” es uno de los objetivos prioritarios de Tabasco debido a su relación con La Barredora.

El ahora detenido sería responsable de delitos de extorsión, secuestro y tráfico de drogas, entre otros.

Además, se le identifica como un operador de Ulises Pinto, líder de La Barredora detenido en julio de 2025.

Detienen a Jorge Luis “Koki”, líder de Pueblo Unido (Omar García Harfuch/X)

Detienen en Tabasco a Jorge Luis “Koki”, líder de Pueblo Unido

Omar García Harfuch compartió que, de acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia, se logró la detención de Jorge Luis “Koki”, líder del grupo delictivo Pueblo Unido, en Tabasco.

La detención se realizó en un operativo donde también se detuvo a dos operadores más de Pueblo Unido, grupo ligado a La Barredora.

En esta operación participaron elementos de:

Asimismo, Omar García Harfuch resaltó que Jorge Luis “Koki” ya contaba con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado de Tabasco por su presunta relación en la comisión de delitos como:

extorsión

secuestro

tráfico de personas

distribución de droga

Asimismo, resaltó que el operador de Ulises Pinto, líder de La Barredora, encabezó la escisión de dicho grupo, y participó en la quema de vehículo y ataques contra autoridades.