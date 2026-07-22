Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), evitó pronunciarse sobre una posible próxima detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos.

“Para no especular… todas las semanas continúan las operaciones de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad para poder continuar debilitando no solo a esta organización sino también a la otra facción de Cártel de Sinaloa” Omar García Harfuch. SSPC

Durante la conferencia mañanera de este 22 de julio, Omar García Harfuch dijo que no especificaría qué tan cerca o tan lejos están de detener a líder de Los Chapitos e hijo de El Chapo Guzmán, dados reportes de vulnerabilidad en cuanto seguridad y comunicación.

Harfuch señala que es permanente el trabajo para debilitar a Los Chapitos

Omar García Harfuch dijo que todas las semanas continuan las acciones para debilitar a los cárteles.

En el caso del Cártel del Sinaloa, dijo que se realizan acciones para debilitar a la facción de Los Chapitos y de la misma manera “a la otra facción” en referencia a Los Mayos.

El titular de SSPC dijo que la actuación es de todas las organizaciones que componen el Gabinete de Seguridad como:

SSPC

Sedena

Marina

FGR

Guardia Nacional

Fiscalías estatales

Otras

Harfuch presume abatimiento de El Texas por la Sedena

Omar Garcia Harfuch recordó que a inicios de julio y como resultado de dichas acciones, fue abatido Cristhian Guadalupe N, alias El Texas por parte de la Secretaría de la Defensa Naiconal.

El Texas era uno de los objetivos prioritarios debido a que era uno de los principales generadores de violencia en Culiacán y en otras zonas de Sinaloa.