ICE reitera recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo de Los Chapitos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reiteró el lunes 13 de julio que mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo de Los Chapitos.

En su comunicado público, ICE recordó que ambos son considerados armados y peligrosos, y que heredaron parte de las redes de narcotráfico de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La agencia señaló que Joaquin y Ovidio Guzman, dos de los cuatro hermanos, ya han sido detenidos, mientras que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo continúan prófugos.

ICE pide a la ciudadanía “no intentar detener” a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo

En su comunicado, el ICE pidió a la población no intentar detener a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Loera debido a la peligrosidad de ambos mexicanos.

“Ambos deberían considerarse armados y peligrosos”, señaló la dependencia al referirse a los hijos de Joaquin el Chapo Guzmán, quien cumple una cadena perpetua en ADX Florence en Colorado.

Frente a ello agregó que, en caso de contar con información, la ciudadanía puede comunicarse con la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Finalmente, el ICE reiteró que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar siguen prófugos y hay una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena.