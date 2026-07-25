En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Morelos, fuerzas federales y estatales ejecutaron un operativo simultáneo en tres municipios de la zona oriente que culminó con la detención de seis presuntos integrantes de la célula criminal “La Empresa”.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que los capturados están vinculados con delitos de extorsión, narcomenudeo y delincuencia organizada.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, esta madrugada, en una operación conjunta de SSPC, Guardia Nacional, FGR y SSPC Morelos, se cumplimentaron tres órdenes de cateo en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, donde fueron detenidos seis integrantes del grupo delictivo “La Empresa”, identificados como generadores de violencia y relacionados con extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos. Además, cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Omar García Harfuch, secretario de seguridad

El despliegue forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y busca pacificar una región marcada por hechos violentos recientes.

Omar García Harfuch informó la detención de seis presuntos integrantes de la célula criminal “La Empresa”. (Especial)

Operativos simultáneos en la zona oriente de Morelos

Durante la madrugada del sábado 25 de julio de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC de Morelos cumplimentaron tres órdenes de cateo de manera simultánea.

Las intervenciones se concentraron en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, puntos clave de operación para este grupo delictivo.

Los seis detenidos han sido identificados por las autoridades de inteligencia como generadores de violencia en la zona oriente de Morelos. Se les vincula directamente con delitos de:

Extorsión y “cobro de piso”.

Narcomenudeo y distribución de narcóticos.

Delincuencia organizada y delitos contra la salud, contando ya con órdenes de aprehensión vigentes por estos cargos.

Operativo en Morelos deja seis detenidos de “La Empresa” (Cortesía)

Resultados de la estrategia de seguridad en Morelos

Omar García Harfuch refrendó el compromiso de fortalecer la coordinación con el Gobierno de Morelos para pacificar la región oriente.

Como parte de este informe, el Gabinete de Seguridad Federal compartió un balance de las acciones operativas realizadas en el estado desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de junio de 2026:

Detenciones: Más de 2 mil personas puestas a disposición por delitos de alto impacto.

Armamento: Aseguramiento de 519 armas de fuego y más de 14 mil cartuchos útiles.

Drogas: Incautación de 858 kilogramos de diversas sustancias.

Laboratorios: Desmantelamiento de seis instalaciones clandestinas dedicadas a la producción de metanfetaminas.

Este golpe a “La Empresa” ocurre en un contexto de alta vigilancia en la región, donde recientemente se han registrado otros hechos violentos, como el homicidio del alcalde de Temoac, lo que ha intensificado los despliegues de seguridad en los municipios vecinos de Morelos.