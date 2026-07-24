Omar García Harfuch reveló cuáles son las líneas de investigación que se tienen actualmente relacionadas al asesinato del alcalde Valentín Lavín en Temoac, Morelos.

Desde la conferencia mañanera del 24 de julio de 2026, Omar García Harfuch señaló que el ajuste de cuentas “es una línea de investigación que se tiene”.

Asimismo, resaltó que además de su asesinato, se están investigando al menos 3 homicidios que, de acuerdo con las denuncias, habrían sido ordenados por Valentín Lavín.

Harfuch revela las líneas de investigación del asesinato de Valentín Lavín

Omar García Harfuch reveló que Valentín Lavín Romero se encontraba bajo investigación por presuntos nexos criminales previo al atentado donde fue asesinado.

“También es importante señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas” Omar García Harfuch

De acuerdo con Omar García Harfuch, las líneas de investigación que se tienen hasta el momento sobre el asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín, son:

ajuste de cuentas

una rivalidad con otros grupos delictivos

homicidio de Félix Oviedo Campo

Sin embargo, resaltó que la principal línea de investigación relacionada al asesinato del edil ocurrido el pasado 22 de julio es una rivalidad delincuencial entre grupos criminales de la zona oriente de Morelos.

“La principal línea de investigación pues obviamente es una rivalidad delincuencial que tenía su grupo con otra célula” Omar García Harfuch

Por otra parte, Omar García Harfuch resaltó que hay una investigación abierta contra Valentín Lavín por el homicidio de dos personas, iniciada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Se trata de: