A un año del asesinato de Carlos Manzo, la investigación continúa abierta debido a que todavía hay órdenes de aprehensión pendientes y las declaraciones de los detenidos siguen aportando nuevos elementos al caso, explicó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 10 de noviembre de 2026, el funcionario señaló que, aunque ya fueron detenidos los presuntos autores intelectuales y materiales del homicidio, las autoridades deben incorporar a la carpeta de investigación los testimonios de las personas capturadas.

“Lo que faltan son órdenes de aprehensión por cumplimentar y las declaraciones que se van ampliando de los detenidos. En este caso, el último detenido que hubo en Jalisco también se relaciona, como lo mencioné, con el caso, porque su hermano es quien da la orden, según las investigaciones. Entonces, los autores principales, los autores intelectuales ya están detenidos; los materiales también, los que organizaron las células también. Sin embargo, ¿por qué continúa la investigación? Porque se siguen sumando declaraciones de las personas que se van deteniendo, pero el objetivo principal ya se logró: son más de 30 detenidos, desde quien pasaba información sobre la ubicación del presidente Carlos Manzo hasta quien dio la orden” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

El secretario de Seguridad reconoció que el objetivo principal de la investigación ya se cumplió con la captura de más de 30 personas relacionadas con el crimen.

Sin embargo, subrayó que las nuevas declaraciones pueden aportar información para ampliar las indagatorias y concretar las órdenes de aprehensión pendientes.

Harfuch confirma que se mantiene la hipótesis del asesinato de Carlos Manzo

Sobre la línea de investigación del asesinato de Carlos Manzo, Omar García Harfuch reveló que la hipótesis de las autoridades se mantiene, de acuerdo con las declaraciones de personas cercanas al caso y los indicios recabados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Además, reconoció que en las investigaciones participan prácticamente todos los integrantes del Gabinete de Seguridad federal, quienes han aportado pruebas e indicios que forman parte de las carpetas de investigación y respaldan la información presentada por las autoridades.

“La hipótesis se mantiene, es la misma, de acuerdo a las declaraciones de varias personas, de acuerdo con los indicios que tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, que no es solo una investigación, en esta investigación participamos todos prácticamente del Gabinete de Seguridad federal, se fueron aportando pruebas, indicios y una serie de cosas que ya obran en las carpetas de investigación que corroboran lo que hemos dicho aquí en otras ocasiones. “Entonces, lo único es que hay declaraciones con las personas detenidas que se tienen que sumar a la carpeta de investigación”

¿Cuál es la hipótesis sobre el asesinato de Carlos Manzo?

Cabe recordar que, de acuerdo con la línea de investigación presentada por las autoridades, el homicidio de Carlos Manzo habría sido una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la detención de René “N”, alias “El Rino”, señalado como jefe de plaza en Uruapan, ocurrida dos meses antes del ataque.

Entre las más de 30 personas detenidas destacan Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, y Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalados por las autoridades como integrantes de la estructura criminal involucrada en la organización y coordinación del ataque.

También fueron detenidos presuntos colaboradores cercanos al Ayuntamiento, quienes habrían filtrado información sobre los movimientos de Carlos Manzo a cambio de pagos del grupo delictivo.

Hasta el momento, las investigaciones de la Fiscalía estatal, que tendrían un avance estimado del 90%, descartan la participación de actores políticos, pese a que familiares del exalcalde y la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, han solicitado que se investiguen otras líneas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen pendientes algunas órdenes de aprehensión y continúan integrando las declaraciones de los detenidos a la carpeta de investigación.