Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó este sábado 5 de septiembre el asesinato de dos agentes federales durante un ataque armado en Omealca, Veracruz.

De acuerdo con el funcionario, los elementos realizaban labores de investigación cuando fueron atacados a balazos por presuntos integrantes del crimen organizado. Una agente más resultó herida en la agresión.

Harfuch informa sobre ataque armado contra agentes en Omealca, Veracruz; dos fueron asesinados

A través de redes, Omar García Harfuch informó que agentes federales realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, Veracruz, cuando un grupo de civiles armados abrió fuego contra ellos.

Harfuch confirma asesinato de dos agentes en Omealca, Veracruz; fueron atacados por el crimen organizado (Captura de pantalla)

El secretario de Seguridad confirmó que dos agentes fueron asesinados y una más fue herida. Harfuch adelantó que el crimen “no quedará impune” y que los “responsables serán llevados ante la justicia”.

Los hechos ocurrieron en una zona ubicada entre las comunidades de Río Moreno y Paso Amapa, donde también se reportó una fuerte movilización de corporaciones para localizar y detener a los responsables.

Omar García Harfuch expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos, y reconoció su trabajo y compromiso con la seguridad de la ciudadanía.

El ataque del crimen organizado se dio en la región montañosa de Veracruz, donde se registra actividad de grupos delictivos. La investigación continuará para determinar quiénes participaron en la agresión.