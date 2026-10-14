Luego de que la FGR se pronunció sobre las versiones que afirman que hubo una incineración masiva en el Rancho Izaguirre, Guerreros Buscadores de Jalisco también fijó su posicionamiento.

“No tenemos conocimiento de esto, puesto que no han dado avances” Guerreros Buscadores de Jalisco

Fue por medio de un mensaje en sus redes sociales que el grupo advirtió que no tiene información sobre las afirmaciones de la fiscalía, pues acusó que no ha presentado ningún avance del caso.

Cabe destacar que durante las últimas horas surgió la versión sobre una supuesta incineración masiva en el Rancho Izaguirre, tras el testimonio de un supuesto miembro del CJNG.

Guerreros Buscadores de Jalisco acusa que FGR no ha dado avances del caso Rancho Izaguirre

El 12 de octubre, el telediario italiano TG1 publicó una entrevista con un supuesto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien declaró que unas 250 personas fueron incineradas en el Rancho Izaguirre.

El sujeto que apareció encapuchado y sin identificarse, también aseguró que en el lugar, fueron asesinadas cerca de 500 personas, dichos que la FGR aseguró que son totalmente falsos.

Ante el pronunciamiento de la FGR, la organización Guerreros Buscadores de Jalisco respondió al señalar que ellos no tienen conocimiento sobre las aseveraciones de la fiscalía.

Guerreros Buscadores Jalisco se pronuncia sobre versión de FGR en torno a incineración masiva en Rancho Izaguirre (@GuerrerosJalisc/X)

Lo anterior debido a que resaltó que la dependencia federal no ha presentado ningún avance del caso, e incluso, Guerreros Buscadores de Jalisco acusó que ellos encontraron nuevos elementos.

En torno a ese punto, el grupo sostuvo que el pasado 30 de julio regresó al Rancho Izaguirre y localizaron restos afuera de la propiedad, hecho que fue notificado a la FGR pero no se hizo público.

Incluso, denunciaron que con la confianza de que la fiscalía daría la cara e informaría sobre los nuevos hallazgos, decidieron no informar al público de los últimos indicios que se localizaron.

FGR niega incineración masiva en Rancho Izaguirre

Cabe destacar que el pronunciamiento de Guerreros Buscadores Jalisco se dio luego de que la FGR negó la versión sobre una presunta incineración masiva en el Rancho Izaguirre.

En su pronunciamiento, la FGR sentenció que los dichos del presunto miembros del CJNG carecen de veracidad, tras lo cual sostuvo que el avance parcial del caso ya tiene un 92%.

FGR desmiente incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Además, informó que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ya llevó a proceso a 15 personas que han sido detenidas por su probable relacionadas con los hechos.

Finalmente, apuntó que en las investigaciones que siguen avanzando, se realizan “análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de víctimas”.