La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió las declaraciones de un supuesto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien aseguró en una entrevista que cientos de cuerpos fueron desaparecidos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la FGR calificó como falsa la afirmación sobre una presunta incineración masiva de personas en el predio del Rancho Izaguirre en Jalisco, señalado como un campo de adiestramiento criminal.

Comunicado de la FGR sobre el video del Rancho Izaguirre (@FGRMexico /X)

FGR reporta avance del 92% en el Rancho Izaguirre

La FGR informó que el procesamiento pericial en el Rancho Izaguirre presenta un avance del 92%, además, detalló que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con las actividades realizadas en el lugar.

Las investigaciones continúan e incluyen el análisis de registros telefónicos y dispositivos móviles bajo control judicial, así como la recopilación de testimonios de víctimas del CJNG.

La institución señaló que dará a conocer más información conforme lo permita el debido proceso.

“Abbiamo fatto sparire centinaia di corpi. Sono ancora sotterrati intorno al Rancho Izaguirre”, dice un sicario del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Un’opera operativo dei narcos di Jalisco lo ammette per la prima volta a volto coperto davanti a una telecamera [via @Tg1Rai… pic.twitter.com/M3So5TMvcP — Stefania Battistini (@StefaniaBattis4) October 11, 2026

¿Qué dijo el supuesto integrante del CJNG sobre el Rancho Izaguirre?

La respuesta de la FGR se produce después de que una entrevista difundida por la cadena italiana RAI mostrara a un hombre que se identifica como integrante del CJNG y afirma haber participado en la desaparición de cientos de cuerpos.

En el testimonio, el sujeto asegura que todavía habría restos enterrados en los alrededores del Rancho Izaguirre y manifiesta que decidió colaborar en secreto con las Madres Buscadoras, colectivos que rastrean a sus familiares desaparecidos.

Sin embargo, estas declaraciones no han sido confirmadas por la FGR, que mantiene abiertas las investigaciones sobre el predio y los posibles delitos cometidos en él.