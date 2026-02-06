Por orden directa de presidencia de la República, Víctor Manuel Lemarroy Santos fue designado el 6 de febrero como nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional de Nuevo León.
Durante una ceremonia en la que tomó posesión del cargo y protesta de bandera, el funcionario también asumió el puesto de comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar.
Por disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Víctor Manuel Lemarroy Santos asumió la mañana del viernes 6 de febrero un nuevo cargo en la Guardia Nacional de Nuevo León.
Se trata de la coordinación estatal de la dependencia federal, cargo que desempeñará de forma paralela al otro puesto que asumió como comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar.
El nombramiento se llevó a cabo durante una ceremonia celebrada en las instalaciones de la Séptima Zona Militar, a la cual acudieron mandos militares y funcionarios estatales y federales.
De la misma forma, al acto se dio cita el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien al tomar la palabra, ofreció su apoyo a Víctor Manuel Lemarroy Santos en el trabajo que va a desempeñar.
Lo anterior debido a que el mandatario aseguró que el nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional tiene el respaldo de las autoridades estatales en materia de estrategia e inteligencia.
¿Qué tareas desempeñará Víctor Manuel Lemarroy Santos?
Al sustituir al general Ramiro Ramírez López en el cargo de coordinador estatal de la Guardia Nacional de Nuevo León, Víctor Manuel Lemarroy Santos deberá desempeñar estas tareas:
- Consolidar la estrategia de seguridad pública, así como mantener y ampliar la reducción de homicidios, feminicidios y delitos patrimoniales
- Coordinar fuerzas federales y estatales por medio de la colaboración efectiva con Ejército, Fuerza Civil y autoridades locales
- Preparar la seguridad para el Mundial 2026 y garantizar protección en Monterrey como sede internacional del certamen
- Supervisar el despliegue operativo al dirigir la incorporación de 400 nuevos cadetes y la instalación de seis destacamentos adicionales
- Fortalecer presencia territorial con la ampliación de patrullajes y bases en zonas urbanas y rurales
- Atender delitos de alto impacto y enfocar recursos en secuestro, extorsión, narcotráfico y crimen organizado
- Coordinar inteligencia y tecnología con la mejora del uso de sistemas de vigilancia, análisis de datos y monitoreo estratégico
- Garantizar disciplina interna y supervisar la conducta y formación de los elementos de la Guardia Nacional en Nuevo León