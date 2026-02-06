Por orden directa de presidencia de la República, Víctor Manuel Lemarroy Santos fue designado el 6 de febrero como nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional de Nuevo León.

Durante una ceremonia en la que tomó posesión del cargo y protesta de bandera, el funcionario también asumió el puesto de comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar.

Por disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Víctor Manuel Lemarroy Santos asumió la mañana del viernes 6 de febrero un nuevo cargo en la Guardia Nacional de Nuevo León.

Se trata de la coordinación estatal de la dependencia federal, cargo que desempeñará de forma paralela al otro puesto que asumió como comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar.

Víctor Manuel Lemarroy Santos (@mikefloresse/X)

El nombramiento se llevó a cabo durante una ceremonia celebrada en las instalaciones de la Séptima Zona Militar, a la cual acudieron mandos militares y funcionarios estatales y federales.

De la misma forma, al acto se dio cita el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien al tomar la palabra, ofreció su apoyo a Víctor Manuel Lemarroy Santos en el trabajo que va a desempeñar.

Lo anterior debido a que el mandatario aseguró que el nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional tiene el respaldo de las autoridades estatales en materia de estrategia e inteligencia.

¿Qué tareas desempeñará Víctor Manuel Lemarroy Santos?

Al sustituir al general Ramiro Ramírez López en el cargo de coordinador estatal de la Guardia Nacional de Nuevo León, Víctor Manuel Lemarroy Santos deberá desempeñar estas tareas: