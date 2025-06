La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, defendió la validación de las elecciones del Poder Judicial 2025 con un mensaje contra quejas, donde incluso aseguró que el proceso fue “pulcro” en un 99.9 por ciento.

Guadalupe Taddei precisó que no hay nada de qué avergonzarse por validar la elección judicial, pues fue el mismo INE que denunció las irregularidades en el 0.9 por ciento de las casillas.

“Somos nosotros mismos los que dijimos que existían, que estaban; y no es de sentirse avergonzado por hacer esto, al contrario, primera vez que desde el INE denunciamos abiertamente que hubo irregularidades”, dijo Taddei tras quejas.

En conferencia de prensa, Guadalupe Taddei del INE defendió su voto y el de otros cinco consejeros por validar las elecciones del Poder Judicial 2025 a pesar de las quejas por el uso de acordeones que ‘benefició a candidatos’.

Martín Faz, también consejero del INE, expuso que en el 0.97 por ciento de casillas las irregularidades fueron absolutas, mientras que en la mitad de las casillas ganaron los candidatos que se indicaban en los acordeones.

Frente a esta situación, Guadalupe Taddei reconoció que, si bien existieron irregularidades en algunas casillas, el 99.9 por ciento del trabajo que se realizó en campo fue extremadamente pulcro, íntegro, limpio.

Los dichos de Guadalupe Taddei del INE fueron respaldados por el consejero Uuc-kib Espadas, quien afirmó que el INE cumplió con “separar la paja del trigo”, pues quienes quisieron intervenir en la elección, no lo lograron.

“Nadie que se haya dedicado el domingo 1 de junio a tratar de alterar resultados de la elección se salió con la suya”, aseguró Uuc-kib Espadas, y añadió:

“Fue limpia en un 99 por ciento, no estamos ni de muy lejos acercándonos al 20 por ciento de casillas que podrían llevar a que el Tribunal anulara. Las actividades ilícitas en torno a la elección no lograron transferirse a las urnas y eso es lo que me parece relevante”

