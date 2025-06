El ministro Javier Laynez Potisek reveló nuevos detalles sobre la sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la que la ministra Lenia Batres decidió no asistir.

El pasado miércoles 18 de junio de 2025, la Segunda Sala de la SCJN tenía programada una sesión para votar diversos asuntos fiscales de importancia, entre los que se encuentran casos de deducciones de impuestos.

A la sesión solamente asistieron tres ministros: Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán y el propio presidente de la sala, Javier Laynez Potisek. No hubo quórum mínimo de cuatro para llevar a cabo la sesión por la ausencia de Batres.

En este escenario, Javier Laynez Potisek se vio forzado a levantar la sesión y reprogramarla para el 2 de julio de 2025.

Lenia Batres: Ministro Javier Laynez Potisek explica cómo la ministra saboteó la sesión de la SCJN

Entrevista con Maca Carriedo, el ministro Javier Laynez Potisek dio a conocer cómo fue que la ministra Lenia Batres faltó a la sesión de la Segunda Sala de la SCJN en la que se votarían asuntos fiscales.

Javier Laynez Potisek detalló que Lenia Batres se comunicó minutos antes de la hora programada para el inicio (10:30 de la mañana) para confirmar que sí acudiría a la sesión.

“Ella sí iba a venir a la sesión... eso de que no fue porque había este asunto, perdón, no es exacto, no es la verdad. Ella iba a ir, todavía su gente…habló por teléfono…para confirmar que la sesión era a las 10:30" Javier Laynez Potisek

En este sentido, el ministro Laynez relató que a las 10:45 de la mañana aún no llegaba, por lo que su coordinador de ponencia se presentó para pedir 10 minutos adicionales argumentando que “había tráfico”.

Laynez Potisek dijo que al ver el retraso de Batres, él personalmente le escribió y le dijo: “ok Lenia por favor a las once y si a las once no estás ya vamos a abrir”, pero nunca llegó.

El ministro aseguró que al final, Lenia Batres solamente envió un mensaje vía WhatsApp para pedir disculpas por faltar y explicó que perdió la conexión en su celular.

¿Qué temas se iban a votar en la sesión a la que Lenia Batres decidió no asistir?

De acuerdo con Javier Laynez Potisek, eran cuatro asuntos fiscales a tratar en la sesión del miércoles 18 de junio a la que Lenia Batres decidió no asistir, entre los que estaban:

impuesto del 2% local a plataformas digitales

renta de préstamos a socios

IEPS

reclamación de Pegaso PCS S.A. de C.V. (razón social detrás de Movistar)

Laynez Potisek consideró desafortunado el comunicado publicado por Lenia Batres argumentando que faltó a la sesión para impedir la votación de asuntos fiscales.

Según su comunicado, Lenia Batres argumentó que su ausencia fue deliberada y que buscaba evitar que la sala aprobara un caso que implicaba un “altísimo costo para la hacienda pública” por alrededor de más de 442 mil millones de pesos por una posible deducción fiscal a Movistar.

“Alguien le dio una muy mala idea de emitir ese comunicado y decir: ‘no voy porque la Segunda está votando asuntos fiscales”, sostuvo.

Criticó la inasistencia de Batres al señalar que incurrió en un tema de denegación de justicia al no tomar en cuenta a los demás quejosos judiciales que están detrás de los casos pendientes.

El ministro se quejó de que por información “inexacta” como la expuesta por Lenia Batres es que la opinión pública “los ataca”, y en este caso, lo han agredido a él.