Este domingo 1 de junio se celebraron las elecciones del Poder Judicial 2025; ¿quién ganó las votaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)? Estos son los resultados.

Los Cómputos Distritales Judiciales de las elecciones Poder Judicial 2025 del TEPJF comenzó en punto de las 19:00 horas del domingo 1 de junio en la página del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por primera vez en la historia se llevaron a cabo las elecciones del Poder Judicial, mediante las cuales se elegirá a jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular.

En las elecciones Poder Judicial 2025, estas son los cargos y plazas que se renovarán al interior del TEPJF:

magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 2 plazas

magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF: 15 plazas

Elecciones Poder Judicial 2025 TEPJF: Comienzan cómputos distritales

En punto de las 19:00 horas, el INE comenzó ya a presentar los cómputos distritales de las elecciones Poder Judicial 2025 TEPJF, con el conteo inicial de 542 votos.

Referente a dicho primer corte, la mayoría favorece a una candidata y un candidato en las elecciones del Poder Judicial 2025 para la Sala Superior del TEPJF:

María del Rocío Balderas con 53 votos

Gilberto Batiz García con 35 votos

Mientras que el conteo del INE para las elecciones del Poder Judicial 2025 del TEPJF pero de las salas regionales, todavía no ha comenzado el cómputo de las actas.

Elecciones Poder Judicial 2025 TEPJF: Cómputos Distritales al corte de las 19:00 horas (Captura de pantalla)

Elecciones Poder Judicial 2025 TEPJF: Morena y PAN difieren sobre la jornada electoral

En conferencia de prensa, los dirigentes de Morena y el PAN, Luisa Alcalde y Jorge Romero, dieron sus opiniones sobre las elecciones Poder Judicial 2025 TEPJF,

La dirigente de Morena, Luisa Alcalde señaló que la jornada de las elecciones del Poder Judicial 2025 fue histórica, ya que hubo participación de la ciudadanía para elegir a las personas juzgadoras.

Sin embargo, el PAN declaró que las elecciones del Poder Judicial 2025 fueron una simulación, con base en los diferentes videos de redes sociales en donde se muestran las urnas vacías.

Por lo mismo, presentarán una denuncia para revertir las elecciones del Poder Judicial 2025.

Elecciones Poder Judicial 2025 TEPJF: ¿Cuándo se dará a conocer quién ganó las votaciones?

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el órgano encargado de presentar quién ganó las votaciones de las elecciones Poder Judicial 2025 TEPJF.

No obstante, a diferencia de otros procesos electorales, los resultados de las elecciones del Poder Judicial no se darán a conocer antes de la medianoche de hoy domingo 1 de junio, pues no habrá conteo rápido ni PREP.

En cambio, el INE implementará un nuevo sistema de resultados, presentando los ganadores de las votaciones de manera progresiva.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, informó que durante el domingo 1 de junio únicamente se presentarán los avances de los cómputos distritales, y en los siguientes 13 días se realizará el desahogo del cómputo de votos.

Será hasta el 15 de junio cuando cierre el cómputo nacional y se obtengan los resultados definitivos de las elecciones Poder Judicial 2025 TEPJF, cuyos ganadores de las votaciones se darán a conocer de manera pública.

Elecciones Poder Judicial 2025 (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Elecciones Poder Judicial 2025 TEPJF: ¿Quiénes fueron las y los candidatos?

A pesar de que sólo hay 17 plazas del TEPJF que se renovarán en las elecciones del Poder Judicial 2025, este es el número de candidatos que aspiran a alguno de los cargos:

15 candidatos a magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF

135 candidatos a magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF

El INE dio a conocer 15 perfiles de las y los candidatos a magistrados del TEPJF, los cuales son:

Jorge Sánchez Morales: Abogado, maestro y doctor en derecho. Estudios en la Universidad de Pisa, Italia; Girona y Castilla de la Mancha, España

Adriana Margarita Favela Herrera: Doctora en Derecho, Maestra en Administración Pública, Especialista en Derecho Constitucional y Licenciada en Derecho

Enrique Figueroa Ávila: Licenciatura: Derecho UNAM Maestrías: Derecho Procesal Constitucional, Ciencias Jurídicas UP Doctorado: Derecho UP

Enrique Quesada Goncen: Licenciado en Derecho por convicción, para defender a quienes menos tienen y el Estado Democrático de Derecho

Luis Espindola Morales: Maestro en Derecho Procesal Constitucional (UP, titulado). Licenciado en Derecho (UAQ, titulado)

Dulce Magali Ramírez García: Cuenta con 2 Licenciaturas: Derecho Y Educación, 3 Maestrías: Juicios Orales, Educación Y C. De Educación, además de ser doctorante En Derecho

Sandra Pérez Cruz: Licenciada en Derecho. Estudios concluidos de maestría en Derecho y Política Electoral, así como en Educación Comunal

Armando Hernández Cruz: Licenciado, Maestro, Doctor en Derecho y Doctor en Ciencias Políticas y Sociales

César Lorenzo Wong Meraz: Doctor en Derecho, Maestro en diversas áreas, catedrático e investigador en Derecho Electoral con amplia trayectoria

Claudia Valle Aguilasocho: Cuenta con 3 maestrías: la1a. en derecho procesal. 2a En derecho electoral 3a. En derechos humanos y derecho constitucional

Rubén Jesús Lara Patrón: Aspirante a Dr, maestro en Derecho Constitucional especialista en derechos humanos, abogado por la UNAM y profesor desde hace 20 años

Gilberto de Guzmán Batiz García: Doctorante en Derecho, maestro en Derecho Constitucional, formado en derechos humanos aplicados a la justicia electoral

Concepción María de Rocío Balderas Fernández: Candidata a Doctora en Derecho y Maestra en Ciencias Jurídicas, Gobierno y Políticas Públicas. Especialista en justicia

Gabriela Eugenia del Valle Pérez: Licenciada en Derecho (UNAM) Maestra en DD.HH. y Democracia (FLACSO) Doctora en Derecho Electoral (IICE del TEEJ)

José Emilio Sánchez Cordero: Abogado por el ITAM Maestro en Derecho y Maestro en Ciencias Políticas, ambas por la Universidad de Columbia, NYC