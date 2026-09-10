Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, garantizó que el organismo electoral actúa bajo principios de imparcialidad y equidad rumbo a las elecciones del 2027.

La funcionaria explicó que el concepto de “piso parejo” garantiza que los recursos y las normativas se distribuyan y apliquen de forma idéntica para todas las fuerzas políticas.

“Estamos hablando en este caso de certeza. No hay piso que no sea parejo en estas decisiones que tome el INE. No hay un solo acuerdo que esté hecho a la medida de una fuerza política, dos, tres o cuatro, no. Son los mismos acuerdos que aplican a todos” Guadalupe Taddei Zavala

Según su postura, no existen acuerdos diseñados para favorecer a partidos específicos, ya que todos los competidores conocen las reglas del juego desde el inicio del proceso de las elecciones 2027.

Guadalupe Taddei sostiene que hay “piso parejo” rumbo a las elecciones de 2027

Guadalupe Taddei Zavala sostuvo firmemente que en el proceso electoral 2026-2027 sí existe un piso parejo para todos los partidos y candidaturas.

🗳️ Guadalupe Taddei defendió la imparcialidad de las decisiones del INE y aseguró que ningún acuerdo se diseña para beneficiar o perjudicar a una fuerza política.



“No hay piso que no sea parejo”, afirmó la consejera presidenta.



Sostiene que las reglas y criterios del INE se… — Azucena Uresti (@azucenau) September 10, 2026

Al responder a los señalamientos de la oposición sobre una presunta falta de equidad, la consejera presidenta del INE detalló el significado de este concepto.

Afirmó que “piso parejo significa que todos arrancan conociendo las reglas del juego desde el primer día”.

“Piso parejo significa que los acuerdos impactan en todos por igual. Piso parejo significa que las prerrogativas se entregan de acuerdo a la ley. Piso parejo significa representación de todos los partidos políticos en el Consejo General. Piso parejo significa que las multas se aplican con las mismas características a todos los contendientes en el proceso electoral. Piso parejo significa que todos arrancan conociendo la (regla) de juego desde el primer día dándole, estamos hablando en este caso de certeza” Guadalupe Taddei Zavala

Subrayó que las decisiones y acuerdos del INE aplican para todos por igual y negó categóricamente que exista algún acuerdo “hecho a la medida” o enfocado en beneficiar a una fuerza política en particular.

Indicó que la asignación y entrega de prerrogativas a los partidos se realiza en estricto apego a la legislación.

Guadalupe Taddei Zavala enfatizó que implica la representación de la totalidad de los partidos políticos dentro del Consejo General del INE.

Destacó que las multas e infracciones se aplican con las mismas características a todos los contendientes.

De esta manera, Guadalupe Taddei Zavala destacó que el INE garantiza la certeza e igualdad en la contienda, por lo que las condiciones y reglas de juego son idénticas para todos los participantes.

“¿Qué quiere decir piso parejo? Justamente eso. Todos estamos conociendo las reglas desde el primer día, y que me digan que hay un acuerdo que está dedicado a que gane la fuerza uno, la fuerza dos, la fuerza tres, ¿quién? Aplica para todos, eso es piso parejo” Guadalupe Taddei Zavala

Consejeros del INE expresan críticas sobre el contexto institucional rumbo a las elecciones 2027

Durante la sesión de inicio del proceso electoral, consejeros electorales expresaron severas críticas sobre el contexto institucional, los contrapesos y el papel del propio INE.

Arturo Castillo Loza advirtió que el contexto en el que arranca el proceso configura el “escenario perfecto para una elección cuestionada”.

Acusó que las fuerzas políticas no están dispuestas a sujetarse a las leyes que ellas mismas diseñaron y reclaman al árbitro cuando se las aplican.

Señaló a los legisladores por recortar y limitar operativa y financieramente a la autoridad electoral.

Denunció la existencia de un “árbitro opaco” que claudicó en su función de vigilar y auditar las elecciones, advirtiendo que si no se asumen responsabilidades, México podría llegar a la jornada electoral con “votos contados, pero con resultados cuestionados”.

Por su parte, Martín Faz Mora cuestionó los cambios en los pesos internos del instituto, criticando la reforma que le otorgó facultades directas a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, para realizar nombramientos en el INE sin requerir el aval del Consejo General.