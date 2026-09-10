La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un llamado formal para erradicar el discurso de odio dentro del panorama político mexicano.

Ante el próximo ciclo electoral 2027, la mandataria enfatizó que las agresiones y la hostilidad no benefician al desarrollo de la nación.

En su lugar, Claudia Sheinbaum propuso que las contiendas se centren estrictamente en la presentación de propuestas y soluciones para la ciudadanía.

Claudia Sheinbaum llama a eliminar el odio y priorizar propuestas rumbo a las elecciones 2027

Durante la conferencia del Pueblo del 10 de septiembre, Claudia Sheinbaum planteó que las elecciones de 2027 deben transformar su dinámica hacia un debate pacífico y legal, sin odio.

Afirmó que “el odio hay que eliminarlo de la política” y sostiene que las campañas de confrontación o de agresión no benefician al país.

"El odio hay que eliminarlo de la política", señala la presidenta Sheinbaum tras el inicio de la contienda electoral 2027; aclara que las campañas de 'hate' no ayudan. 🇲🇽🗳️#GF pic.twitter.com/agfPPgpfvM — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 10, 2026

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