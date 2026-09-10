Claudia Sheinbaum, presidenta de México reaccionó al inicio formal del proceso electoral 2027, hoy 10 de septiembre, por lo que en su mensaje deseo “que cumplan la ley”.

“Que cumplan la ley, que no haya denostaciones, que haya propuestas, esencialmente, si se cumple eso va ser un proceso muy bueno para el país”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Palabras de la mandataria Sheinbaum que se dan, luego de que este mismo día proceso electoral 2027 tiene su inicio formal este 10 de septiembre de 2026 hasta la Jornada Electoral el 6 de junio del próximo año.

Sheinbaum cuidadosa de sus palabras para no incurrir en faltas tras inicio de proceso electoral 2027

Ante el inicio del proceso electoral 2027, la presidenta Sheinbaum se dijo cuidadosa en sus palabras, pues no pretender faltar a la ley rumbo a las elecciones, ya que podría ser sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto tras la pregunta de la prensa sobre declaraciones de la oposición, quienes refieren que los programas sociales tienen un interés electoral.

A lo que la mandataria Sheinbaum respondió que los programas sociales forman parte de lo establecido en la Constitución “estamos cumpliendo con lo que dice la Constitución”, indicó.

Con ello Sheinbaum dijo “me tengo que cuidar porque hoy empieza el tiempo del proceso electoral, entonces hay que cuidarse de que es lo que se dice, puedo ser sancionada”.