Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero dio el tradicional Grito de Independencia ante los asistentes reunidos en la Plaza Borda, aparición que hace meses después de ser secuestrado con su padre.

Durante el Grito, la ceremonia encabezada por el edil Juan Andrés Vega se llevó a cabo con total solemnidad y sin incidentes desde el balcón del Centro Cultural Taxco, Casa Borda.

Así como entre las palabras Juan Andrés Vega recordó a los héroes que nos dieron patria, además de desear felices fiestas mientras ondeaba la bandera de México.

Secuestro de Juan Andrés Vega y su padre aún sin avances

Según Grupo Fórmula, tras la aparición de Juan Andrés Vega da el Grito en Taxco meses después de ser secuestrado con su padre Juan Vega Arredondo, en abril de 2026, las investigaciones siguen sin avances.

Pues hasta ahora de manera pública no se sabe de avances en la investigación del secuestro de Juan Andrés Vega y su padre, así como los hechos del rescate.

Entre los dichos de locatarios, se desconfía de las autoridades y del propio alcalde Juan Andrés Vega, pues se dice que habría negociado con los grupos de la delincuencia armada para su liberación.