La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó a 46 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, tras las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

La medida administrativa, que incluye a 21 individuos y 25 compañías, busca proteger el sistema financiero mexicano ante operaciones de riesgo detectadas en bancos nacionales.

La UIF aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no implica culpabilidad definitiva y los señalados por la OFAC conservan garantías legales.

UIF bloquea a 46 personas señaladas por Estados Unidos (@azucenau / X)

UIF bloquea a 46 personas señaladas por Estados Unidos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México integró a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 46 objetivos (21 personas físicas y 25 empresas) vinculados a la estructura del Cártel de Sinaloa.

La medida se tomó en seguimiento a las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Tras revisar la información financiera disponible en el país, la UIF identificó operaciones de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones bancarias en México.

Es una medida administrativa precautoria enfocada en congelar activos para resguardar la estabilidad y transparencia del sistema financiero mexicano.

La UIF precisó que la inclusión no representa una determinación definitiva de culpabilidad ni equivale a una sentencia penal.

Los señalados conservan sus garantías constitucionales, como el derecho de audiencia y la posibilidad de promover recursos administrativos o juicios de amparo para solicitar el desbloqueo de sus cuentas.

¿Quiénes son las 46 personas señaladas por Estados Unidos que fueron bloqueadas por la UIF?

Las 46 designaciones realizadas por la OFAC e incorporadas por la UIF a la Lista de Personas Bloqueadas se dividen estrictamente en 21 personas físicas y 25 personas morales (empresas).

Cúpula central y asesores de “Los Mayos”

Ismael Zambada Sicairos (“Mayito Flaco”): Líder de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Hildegardo Gastelum García (“Aldo”): Asesor principal de Zambada Sicairos y operador del sector hotelero.

Jorge Luis Mendoza Uriarte (“Güero Chompas”): Integrante del círculo cercano y jefe de seguridad de Los Mayos.

Francisco Javier Mendoza Uriarte: Hermano de “Güero Chompas” y operador cercano a la dirigencia.

Lorenzo Castillo Maldonado: Encargado de seguridad para “Güero Chompas” y enlace con células operativas.

Mandos de plaza y lugartenientes en Tijuana

Alfonso Arzate García (“Aquiles”) y René Arzate García (“La Rana”): Jefes de la plaza de Tijuana para Los Mayos.

Pedro Humberto Martínez Rodríguez (“Gordo Flubber”): Operador en el tráfico de narcóticos y fentanilo a través de Tijuana.

Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio (“El Cabezón”): Lugarteniente operativo en la estructura de Tijuana.

Franklin Ernesto Huezo Hernández (“El Ranchero”): Lugarteniente de la red de los hermanos Arzate.

Ilia Elizabeth Félix Rivera: Facilitadora financiera y pareja de “Gordo Flubber”.

OFAC sanciona a Mayito Flaco y otras 20 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa (@azucenau / X)

Red financiera y de negocios en Tijuana

Marco Antonio Moreno Gómez Santélices: Operador de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento.

Carlos Villela Gómez Santélices: Asociado financiero en la red bancaria y de entretenimiento.

Jerónimo Javier Vera Ayala: Socio de negocios vinculado a esquemas de lavado de dinero.

Jorge Mario Vera Ayala: Enlace operativo y facilitador de lavado en Tijuana (Esta red se vincula también a operaciones previas atribuidas a Jesús González Lomelí ).

Red político-administrativa y Mexicali (“Los Rusos”)

Juan José Ponce Félix / Jesús Alejandro Sánchez Félix (“El Ruso”): Dirigente de la subfacción “Los Rusos” en Mexicali.

Carlos Alberto Torres Torres: Operador político

Luis Alfonso Torres Torres: Hermano de Carlos Torres, señalado por manejo y lavado de recursos.

Pedro Ariel Mendivil García: Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

Rafael Buenrostro Martín: Exfuncionario federal y asesor legislativo en Baja California.

Diosvany Samuel Chapotin Villalba: Operador de tráfico de drogas y lavado de dinero vía cuentas bancarias y criptomonedas.

José Ángel Rivera Zazueta: Vinculado al manejo de centros cambiarios y transporte

Personas morales / Empresas (25 entidades)

Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V. (Culiacán / vinculada a “Aldo”).

Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V. (“Magic Casa de Cambio”) (Tijuana / vinculada a Ilia Elizabeth Félix).

Mía Centro Cambiario, S.A. de C.V. (Mexicali / vinculada a Rivera Zazueta).

Rivos Servicios, S.A. de C.V. (Mexicali / transporte vinculado a Rivera Zazueta).

Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V. (vinculada a Pedro Ariel Mendivil).

Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V. (vinculada a Rafael Buenrostro).

Empresas vinculadas a Luis Alfonso Torres (5 entidades): Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V., The Woods Bar, S. de R.L. de C.V., Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V., Distribuidora y Comercializadora ATAF.

Empresas vinculadas a Marco Antonio Moreno (10 entidades): Baja Fixer Group, S.A. de C.V., Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V., Private Equity Bursátil, S.A. de C.V., Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V., Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V., Wermak Publired, S.A. de C.V., Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V., Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V., Videovigilancia Colaborativa, S.A.P.I.

Empresas vinculadas a Jerónimo Javier Vera Ayala (4 entidades): Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V., Lthings Mexico, S. de R.L. de C.V., Codesuam, S. de R.L. de C.V., Grupo Baja Firme, S.A. de C.V.