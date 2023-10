Gloria Trevi en la Cámara de Diputados: ante una audiencia legislativa y medios de comunicación, dio un poderoso discurso por la reforma contra la trata de personas.

Esto tras ser invitada por funcionarios de Morena a celebrar el plan de cambio constitucional en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

“ Es importante que esta ley no nada más se apruebe, sino que vaya para adelante ”, declaró Gloria Trevi en su poderoso discurso presentado ante la Cámara de Diputados.

Con el cual, además de apoyar la reforma contra la trata de personas, dio de primera mano un significativo testimonio sobre el haber sido víctima de este reprobable delito.

A raíz de que la reforma de ley contra la trata de personas fue aprobada por unanimidad en su pleno, Gloria Trevi asistió a la Cámara de Diputados gracias a los legisladores de Morena.

Y ahí, desde el atril del auditorio donde se celebró esta transformación del precepto, la cantante mexicana que fue una de las víctimas de esta peligrosa práctica, dio un poderoso discurso.

De acuerdo con Gloria Trevi, a ella le hubiera gustado que la reforma contra la trata de personas hubiera surgido cuando ella era una adolescente, así la legislación la hubiera protegido .

“Si esta ley hubiera existido cuando yo tenía 15 años, nosotros no hubiéramos pasado por lo que pasamos, por eso es tan importante que esta ley no nada más se aprueba, sino que vaya para adelante, estamos hablando de vidas”.

Del mismo modo, al frente de la Cámara de Diputados, dijo que el proyecto podrá salvar la vida de más víctimas que sufren diferentes violencias , tanto como las de sus círculos cercanos.

Tomando en cuenta que, Gloria Trevi como una sobreviviente a la trata de personas, sabe que la búsqueda de justicia también involucra a seres allegados que temen por alzar la voz.

Así pues, en su poderoso discurso, Gloria Trevi reiteró como fundamental el tomar acciones reales que vayan en contra del delito , tal como la reforma y su aplicación en todos los sentidos en escenarios reales.

“Yo soy una sobreviviente y nada me motiva más que otras mujeres no vivan lo que yo y muchas otras más hemos vivido [...] Para mí no ha sido fácil exponerme a las críticas y comentarios, pero lo hago con todo el amor del mundo, por esas mujeres que han luchado año con año y que me inspiraron a contar mis defectos y mi vulnerabilidad, lo expuestos que estamos los seres humanos”.

Gloria Trevi