Entre aplausos y ovaciones, la cantante Gloria Trevi se hizo presente en la Cámara de Diputados para apoyar la Ley contra la trata de personas y exigir justicia para las mujeres.

Luego de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 412 votos en favor el dictamen de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Tuvo lugar un evento en la propia Cámara de Diputados para celebrar este cambio a la ley contra la trata de personas después de diez años en el que la cantante Gloria Trevi asistió tras ser invitada por legisladores de Morena.

En conferencia, desde la Cámara de Diputados, la cantante Gloria Trevi -de 55 años de edad- celebró la Ley contra trata de personas.

Misma de la cual, la propia Gloria Trevi se dijo impresionada, pero por la cual agradeció que al fin se tenga una reforma con sanciones sobre esta ley.

“Pensé que con la serie podría llegar a tocar algunos corazones que se vieran reflejados en nosotras, podría alertar algunas familias; esto es algo impresionantemente, no lo imaginé jamás que se pudiera aprobar una ley tan importante para México”.

A lo que Gloria Trevi recordó que en su caso no ha sido fácil luchar y exponer las cosas, debido a las acusaciones que cayeron también en su contra, sin embargo, fue una víctima más.

En un discurso, en el cual se le pudo escuchar algo conmovida a Gloria Trevi, la cantante pidió justicia para mujeres, aclarando que no siempre se debe incriminar a los padres de las víctimas en la Cámara de Diputados.

A esto Gloria Trevi expresó ser una sobreviviente de la trata de personas, y pese a que ha sido duro enfrentar este tema, esto no le impide a la cantante que sea la misma razón que la motiva a pedir que justicia para todas aquellas mujeres que han vivido en carne propia lo mismo que ella.

“Creo que si esta ley hubiera existido cuando yo tenía 15 años, nosotras no hubiéramos pasado por lo que pasamos. Por eso es tan importante que esta ley no nada más se apruebe, sino que vaya para adelante y que tenga todos los presupuestos para los refugios y todo el apoyo de la justicia, de la policía, es muy importante de verdad, estamos hablando de vidas, de personas que matan a toda su familia, a la esposa y a los hijos. Mi presencia aquí no es para colgarse ninguna medalla, sino porque sé que para bien o para mal van a hablar y el hecho de que pongan ese tema en la mesa criticándome o apoyándome es lo que importa. Conmigo hagan carne de cañón, pero ya, por favor, apliquen esta justicia para las mujeres”.

Gloria Trevi