La tarde del 3 de octubre, Gloria Trevi aclaró que no le debe nada al SAT en México y apuntando a que esta ‘investigación’, sería orquestada por TV Azteca, pero ¿por qué?

En medio de un supuesto escándalo fiscal, Gloria Trevi salió a sostener que la demanda que tiene contra TV Azteca, no será retirada ni con las presiones que le están metiendo.

Pero si aún no entiendes porqué Gloria Trevi -de 55 años de edad- está demandando a TV Azteca, acá te damos 5 puntos claves para entender la polémica.

Gloria Trevi no le teme a TV Azteca y seguirá con su demanda

El 3 de octubre, comenzó a surgir la información de que Gloria Trevi estaría siendo buscada por deberle al SAT en México, pero ella salió a defenderse y le tiró a TV Azteca.

A horas de que se dijera que venía un nuevo pleito legal sobre Gloria Trevi, la cantante lanzó un comunicado aclarando que no es deudora del SAT, con distintos argumentos.

Y tan solo unos minutos después especificó que ni aunque existan presiones, retirará la demanda que tiene sobre TV Azteca y las empresas asociadas a esta.

Esta demanda contra TV Azteca inició desde el 2009, misma que no ha llegado a un final, porque Gloria Trevi argumenta que la empresa pone amparos y otras técnicas para no presentarse a tribunales.

Asimismo, Gloria Trevi ha dicho en reiteradas ocasiones que no es que haya salido con el objetivo de pelear, tras casi 5 años en prisión, sino solo está buscando defenderse y no volverse a dejar.

Gloria Trevi (Instagram/@gloriatrev)

En el reciente comunicado sobre TV Azteca, Gloria Trevi argumentó “mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”.

Pero ¿qué tiene Gloria Trevi contra TV Azteca?

5 puntos para entender la demanda de Gloria Trevi a TV Azteca

Muchas dudas han surgido sobre la demanda de Gloria Trevi a TV Azteca, sobre todo porque esta lleva 14 años en las autoridades. Así que ayudaremos a entenderla.

Estos son los 5 puntos clave para entender la demanda de Gloria Trevi a TV Azteca:

Traición de Sergio Andrade a TV Azteca Salida de prisión de Gloria Trevi TV Azteca presionó a víctima de Sergio Andrade para declarar contra Gloria Trevi TV Azteca revive el caso de Gloria Trevi 10 años después Pruebas de TV Azteca contra Gloria Trevi

Para que puedas entender un poco más de la demanda, te explicamos los 5 puntos del conflicto de Gloria Trevi con TV Azteca.

En la historia de la carrera de la cantante, se relata la ‘Traición de Sergio Andrade -de 67 años de edad- a TV Azteca’, como un hecho que comenzó la riña contra Gloria Trevi.

Sergio Andrade, productor musical. (Agencia México)

Se sabe que Pati Chapoy -de 74 años de edad- era muy amiga de Sergio Andrade, mismo con el que había pactado firmar contrato de exclusividad con Gloria Trevi para TV Azteca.

Sin embargo, por estrategias del productor musical, este dejó plantada a Chapoy y ejecutivos de TV Azteca, y llevó a Gloria Trevi a firmar contrato con Televisa.

El segundo punto es cuando Gloria Trevi quedó libre tras casi cinco años privada en Brasil y Chihuahua, jueces la calificaron como libre de culpa de trata de personas.

Esta ‘salida de prisión de Gloria Trevi’ es clave, porque quedó absuelta de todo cargo impuesto en su contra sobre el clan Andrade, quedando totalmente inocente.

Durante el tiempo que la cantante estuvo en la cárcel, TV Azteca presionó a Delia González, quien perteneció al clan Andrade, a declarar contra Gloria Trevi.

Esto se sabe debido a que luego de que Delia González - de quien se desconoce la edad- culpabilizó de todo a Gloria Trevi a las cámaras de Ventaneando , en 2018 dijo haber sido presionada para declarar eso.

“Yo mentí porque hubo personas a mi alrededor que me orillaron a hacer esto”. Delia González, víctima de Sergio Andrade.

Tras la salida de Gloria Trevi de prisión bajo el argumento de inocencia sobre trata de personas, Ventaneando le revivió lo sucedido con un documental, a 10 años del clan.

Esto fue lo que llevó a Gloria Trevi a demandar a TV Azteca y Pati Chapoy, apuntando que pese a haber sido declarada inocente, ellos la seguían sentenciando en su programa como culpable.

Asimismo, argumentó que la empresa generó por años una campaña de odio y desprestigio en su contra, pese a su inocencia. Misma que comenzó cuando Gloria Trevi comenzó a despuntar su carrera con “Cinco Minutos” y “Todos Me Miran”.

Finalmente, Gloria Trevi cuenta que si no ha existido un juicio donde se enfrente ella a TV Azteca o Pati Chapoy, es por los amparos que han metido los abogados de la televisora.

Pati Chapoy (@chapoypati/Instagram)

Sin embargo, la cantante ha llamado en más de una ocasión a Pati Chapoy a llegar al juicio sin temor, para que la periodista pueda mostrar “todas las pruebas” que dice tener.

Y es que Pati Chapoy, aseguró en ADN 40, que su equipo en TV Azteca tiene demasiadas pruebas contra Gloria Trevi que podrían mostrar sin problema en un juicio.