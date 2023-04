Gerardo Fernández Noroña lanzó una propuesta bastante peculiar al Partido Acción Nacional (PAN), pues aseguró que en un mes ha leído más libros que la bancada de dicho partido en toda su vida.

“Un diputado paniagudo me iba a hacer una pregunta y yo la iba a aceptar a pesar de que aquí me decían que anda haciendo negocios con la salud del pueblo de Guanajuato y del pueblo de México mientras pudo”, dijo Gerardo Fernández Noroña.

“El que haya un nieto de refugiados españoles que sea facho, que es una vergüenza absoluta, no es faltarle al respeto. Que sea un fascista, que sea un nazi... No quiere decir que le falte al respeto”, argumentó.

“La verdad no peca pero incomoda”, aseguró Gerardo Fernández Noroña y luego lanzó su propuesta: “Me dijo ignorante. Yo voy a hacer un reto a la bancada completa de Acción Nacional...”, lanzó el diputado.

‘Los voy a hacer pinole’: Noroña reta a los panistas a debatir, luego de que Ramírez Barba lo llamó ‘ignorante’



“Los reto a publicar los libros que han leído en su vida… Son una pandilla de ignorantes, son una pandilla de maleantes vinculados al Chapo": @fernandeznorona. pic.twitter.com/6VPWg3INNN — LA OCTAVA (@laoctavadigital) April 25, 2023

Gerardo Fernández Noroña al PAN: “Los reto a que publiquen los libros que han leído en su vida”

Entonces Gerardo Fernández Noroña retó al PAN de una manera poco usual en la Cámara de Diputados: “Los reto a que publiquen los libros que han leído en su vida”, dijo el diputado federal del Partido del Trabajo (PT).

“Voy a a hacer un reto a la bancada completa de Acción Nacional. Los reto a que publiquen los libros que han leído en su vida y yo solo voy a publicar los que he leído este mes. Y creo que con eso les voy a ganar”, aseguró el diputado.

“Y luego los reto a debatir el tema que quieran, donde quieran, como quieran, en las condiciones que quieran y los voy a hacer pinole”, presumió Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Diputados.

Y después concluyó: “Porque ustedes además de que son una pandilla de ignorantes, son una pandilla de maleantes vinculados al “Chapo” Guzmán directa o indirectamente al estar apoyando a verdaderos asesinos”.

Aquí puedes ver su participación en la Cámara de Diputados:

Gerardo Fernández Noroña aún no tiene experiencia en gobernar: Edy Smol

Por otro lado, las aspiraciones presidenciales de Gerardo Fernández Noroña no son un secreto. Sin embargo, Edy Smol, mejor conocido como el gurú de la moda, tiene una opinión al respecto.

“(Gerardo Fernández Noroña) es un gran patriota que ha defendido con uñas y dientes la verdad histórica y que ha defendido, día tras día y año con año, en la Cámara de Diputados, a este país”, dijo Edy Smol.

“Ha señalado todos los abusos sin ningún miedo. Fue el que se le enfrentó a Genaro García Luna, el que le dijo en funciones santo y seña y hay que reconocérselo por así fue como lo hizo”, explicó el gurú de la moda.

Sin embargo, “no ha sido gobernador, no ha sido alcalde, no ha sido presidente municipal. No tiene experiencia en gobernar y le falta esa parte para poder completar su currículum y saltar a las grandes ligas”, argumentó.

Edy Smol reconoció que Gerardo Fernández Noroña cuenta todo el “expertise” como legislador, pero “(Le falta) entender temas de administración en un estado, municipio, una alcaldía o una ciudad. Y tampoco ha sido secretario”.

Además consideró que aún le falta “moderar un poco sus formas”, las cuales le causarían problemas como presidente.