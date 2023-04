Edy Smol, mejor conocido como el gurú de la moda, consideró a Gerardo Fernández Noroña y sus aspiraciones presidenciales rumbo a las elecciones de 2024. Esto es lo que opina el fashionista.

El gurú de la moda hizo sus comentarios en el canal de Sin Censura con Vicente Serrano en marzo de 2023. Un mes después también habló en ese sentido de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

“(Gerardo Fernández Noroña) es un gran patriota que ha defendido con uñas y dientes la verdad histórica y que ha defendido día tras día y año con año en la Cámaras de Diputados a este país”, dijo Edy Smol.

“Ha señalado todos los abusos sin ningún miedo. Fue el que se le enfrentó a Genaro García Luna, el que le dijo en funciones santo y seña y hay que reconocérselo por así fue como lo hizo”, explicó el gurú de la moda.

Gerardo Fernández Noroña (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Edy Smol: Gerardo Fernández Noroña no tiene experiencia en gobernar

Sin embargo, Edy Smol no solo reconoció el trabajo de Gerardo Fernández Noroña, sino que también argumentó las razones por las que considera que el diputado del PT aún no tiene experiencia para ser presidente.

“No ha sido gobernador, no ha sido alcalde, no ha sido presidente municipal. No tiene experiencia en gobernar y le falta esa parte para poder completar su currículum y saltar a las grandes ligas”, explicó.

“(Le falta) entender temas de administración en un estado, municipio, una alcaldía o una ciudad. Y tampoco ha sido secretario”, argumentó Edy Smol.

No obstante, el gurú de la moda reconoció que Gerardo Fernández Noroña cuenta todo el “expertise” como legislador, pero aún le falta “moderar un poco sus formas” que le causarían problemas como presidente.

Gerardo Fernández Noroña se enteró mal de los comentarios de Edy Smol y ofreció una disculpa al gurú de la moda por malinterpretar la opinión del fashionista.

Aquí puedes ver la intervención de Edy Smol completa:

Edy Smol prefiere a Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard porque ella no “brincó del PRI”

Edy Smol fue entrevistado por Hernán Gómez para El Octágono en abril de 2023, donde habló de la sucesión presidencial y elogió las capacidades de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de CDMX.

“A mí me emociona (que llegue) una mujer con sus características, como doctora y con su expertise como alcaldesa, secretaria de Medio Ambiente en CDMX y luego tener a su cargo la ciudad más conflictiva...”

Hernán Gómez interrumpió y le dijo “¿Te gusta ese pefil?” Y Edy Smol le respondió “No, pero te explico porqué. Me caes muy bien, pero nunca voy a dejar que ningún periodista me meta en el ruedo de las etiquetas”.

Sin embargo, sobre Marcelo Ebrard dijo:

“A mí me da cosa un tema con él, que a diferencia de Claudia, ella no brincó a ningún lado. Claudia es DNA del movimiento, no brinco del PRI y en el caso de Marcelo sí. A mí eso no me da la misma garantía”.

“Me gusta porque es leal, porque demostró su lealtad en las vacas flacas de AMLO y en las vacas gordas. Cuando López Obrador no tuvo cargo y todo mundo se le vino encima, ella se quedó firme. Nunca se movió a otro lado. Se pudo haber colocado donde quisiera...”. Edy Smol, el gurú de la moda.