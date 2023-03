Genaro García Luna no quiere delatar a nadie, pues su abogado César de Castro reveló que el ex funcionario no tiene la intención de cooperar con autoridades de Estados Unidos.

Así lo declaró el abogado César de Castro en una entrevista que concedió a Ciro Gómez Leyva , en la cual adelantó que su cliente Genaro García Luna, no tiene interés en ser testigo cooperante.

De acuerdo con el abogado, en el caso de Genaro García Luna se tiene la posibilidad de buscar que sea testigo cooperante de las autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, el representante legal señaló que lo cierto es que el ex colaborador de Felipe Calderón no ha mostrado interés alguno en delatar a alguien siendo testigo de las autoridades de Estados Unidos.

Cabe destacar que quien fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaron en su juicio.

Abogado de Genaro García Luna concedió entrevista a Ciro Gómez Leyva

El abogado de Genaro García Luna que lo representó en su juicio en Estados Unidos , César de Castro, concedió a Ciro Gómez Leyva la que se trata de la primera entrevista tras el proceso.

En el adelanto que se compartió en redes de la entrevista que transmitirá completa en su noticiero de este 10 de marzo, el abogado indicó que el ex funcionario no quiere delatar a nadie.

Lo anterior debido a que César de Castro sostuvo que si bien existe la posibilidad de que Genaro García Luna coopere con las autoridades de Estados Unidos, el ex funcionario no ha mostrado interés.

Pese a ello, el representante legal de quien fuera colaborador de Felipe Calderón Hinojosa, indicó que hablará con su cliente para proponerle la opción de que sea testigo cooperante.

Así lo sostuvo César de Castro al resaltar que cooperar con las autoridades, es una opción para aminorar las consecuencias de su caso , aun cuando a su cliente ya fue declarado culpable.

